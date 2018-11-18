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Ильхам Алиев поблагодарил Беларусь за позицию в вопросе по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе

19.11.2018 18:56 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Беларусь станет новым шагом в выстраивании двусторонних отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ильхам Алиев поблагодарил Беларусь за позицию в вопросе по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе

Ильхам Алиев поблагодарил Беларусь за позицию в вопросе по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе

Ильхам Алиев поблагодарил Беларусь за позицию в вопросе по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе

Ильхам Алиев, президент Азербайджана:
Хотел бы выразить благодарность и от себя, и от всего азербайджанского народа за позицию Беларуси по вопросу, связанному с урегулированием армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. В совместном заявлении очень четко расставлены акценты и сказано, что этот конфликт должен быть решен в соответствии с нормами международного права в рамках территориальной целостности, нерушимости границ Азербайджана, в соответствии с соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН.

Мы благодарны Беларуси за такую объективную позицию по вопросу, который чрезвычайно важен и для нас, и для нас всего региона.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Беларусь станет новым шагом в выстраивании двусторонних отношений, сообщили в программе Новости...
 
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