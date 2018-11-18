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Ильхам Алиев поблагодарил Беларусь за позицию в вопросе по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе
Новости Беларуси. Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Беларусь станет новым шагом в выстраивании двусторонних отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ильхам Алиев, президент Азербайджана:
Мы благодарны Беларуси за такую объективную позицию по вопросу, который чрезвычайно важен и для нас, и для нас всего региона.
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Ильхам Алиев поблагодарил Беларусь за позицию в вопросе по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе
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Ильхам Алиев поблагодарил Беларусь за позицию в вопросе по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе
Новости Беларуси. Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Беларусь станет новым шагом в выстраивании двусторонних отношений, сообщили в программе Новости...
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