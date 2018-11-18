ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что происходит за кулисами детского «Евровидения» перед церемонией открытия? Репортаж СТВ

19.11.2018 17:55 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Церемония открытия детского «Евровидения» проходит 19 ноября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яркое финальное шоу запланировано на 25 ноября, но уже сейчас Беларусь начинает жить грандиозным праздником. На прямой связи со студией – корреспондент СТВ Яна Шипко.

Что происходит за кулисами детского «Евровидения» перед церемонией открытия? Репортаж СТВ

Яна Шипко, СТВ:
Light up – «Зажигай» – девиз «Евровидения» этого года. Прямо сейчас зажигать готовы участники. Церемония открытия проходит в Национальном выставочном центре «Белэкспо». Здесь уже собрались и делегации, и многочисленная пресса из разных стран.

Участница из Уэльса Маню говорит, что для нее это огромная честь представлять свою страну здесь. Она очень рада принимать участие в «Евровидении». Это место очень красивое, и она уже в предвкушении. Также Маню сообщила, что уже успела немного познакомиться с Минском.

Песня Маню со смыслом – как мы должны заботиться о будущем и о наших грядущих поколениях.

Что происходит за кулисами детского «Евровидения» перед церемонией открытия? Репортаж СТВ

Детское «Евровидение» даже ярче, чем взрослый конкурс. В этом году рекордное количество участников: представители 20 стран продемонстрируют свои номера.

Что происходит за кулисами детского «Евровидения» перед церемонией открытия? Репортаж СТВ

Йон Ола Санн, супервайзер конкурса:
Мы очень рады вернуться снова в Минск с конкурсом. Организация очень хорошая. Это прекрасная возможность для молодых талантов показать свой потенциал.

Что происходит за кулисами детского «Евровидения» перед церемонией открытия? Репортаж СТВ

Кстати, сегодня состоится жеребьевка. Представитель Беларуси Даниэль Ястремский, который представляет Беларусь, сказал, что абсолютно не важно, под каким номером он выйдет на стену, потому что дома и стены помогают.

«Для меня это самый большой этап». Даниэль Ястремский о подготовке к конкурсу «Детское Евровидение», о главном конкуренте и песне

Организаторы готовят шоу, которое познакомит гостей конкурса с Беларусью, благодаря сочетанию музыки, танцев, фольклорных композиций и лазерного шоу.
Новости по теме

«Евровидение» в Минске: в чём разница между детским и взрослым конкурсами

Церемония открытия детского «Евровидения» состоится в Минске 19 ноября

Как участница из Австралии отреагировала на снег? Беларусь встречает конкурсантов детского Евровидения-2018

«Я уверена, что всех покорю»: в минском аэропорту встречают участников детского Евровидения-2018

В Минск начали прибывать участники детского Евровидения-2018

Ксения Ситник: победительница детского Евровидения спустя 13 лет после триумфа

«Минск-Арена» готовится к детскому «Евровидению»

«В первый раз сюда пришел, мне очень нравится». Даниэль Ястремский на открытой тренировке по боксу в Минске
‡агрузка...
Новости 24 часа

Что происходит за кулисами детского «Евровидения» перед церемонией открытия? Репортаж СТВ

Александр Лукашенко – президенту Азербайджана: «Мы готовы приступить к совместному освоению рынков третьих стран»

Детёныш акулы-кошки появился на свет в минском музее океанографии

Первый госпиталь для слонов открылся в Индии

В Риме запретили купаться в фонтанах и пить алкоголь ночью

В Гватемале активизировался смертоносный вулкан Фуэго

Жертвами оползней во вьетнамском Нячанге стали 13 человек

Рождественская ярмарка на Октябрьской площади в Минске будет выглядеть по-новому

Все новости
 
Теги: знакомства, Минск
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Церемония открытия детского «Евровидения» проходит 19 ноября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Яркое финальное шоу...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусам стали рассылать "письма счастья": потенциальных тунеядцев просят подтвердить занятость
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.11.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика