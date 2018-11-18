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«Я поняла, что Стать мамой не значит Быть ею». Александра Герасименя рассказала о послеродовой депрессии

19.11.2018 17:31 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Призерка Олимпийских игр Александра Герасименя откровенно рассказала о своем состоянии после рождения дочери.

Спортсменка опубликовала два поста в социальных сетях и сопроводила их хэштегами «послеродовая депрессия».

Александра стала мамой в сентябре нынешнего года. У нее и супруга Евгения Цуркина родилась дочь. Малышка стала первенцем для обоих родителей.

Александра Герасименя впервые стала мамой. Спортсменка родила дочь

Александра поделилась большой и очень искренней историей о своем материнстве.

«Я поняла, что Стать мамой не значит Быть ею». Александра Герасименя рассказала о послеродовой депрессии
Фото: instagram.com/aleksandraherasimenia

Александра Герасименя:
Быть мамой нелегко… Я осознанно готовилась к этому событию, много читала, ходила на курсы, настраивалась морально. Как мне казалось, я готова. Но мои иллюзии о прекрасном этапе материнства жестоко разбились о «Скалы» реальности. Я поняла, что Стать мамой не значит Быть ею.

Одной из «Скал» была диета. Никогда в жизни, исключая юношество (и то по дурости), я не сидела на диете. Я ела немного, но что хотела и когда хотела. Сейчас же, сев на жесткую диету и давясь пресными кашами и травяными чаями, мне снились жирный стейк и кофе с шоколадом! За первую неделю я потеряла 5 кг., собственно почти все, что набрала за беременность. Я глотала слюни и тихо завидовала людям в кафешках, кроме зеленого чая мне там взять было нечего…

Второй «Скалой» оказалось отсутствие движения… И в моральном, и в физическом плане. Несколько месяцев нахождения дома, без путешествий, почти всегда одна в четырёх стенах, без привычного общения, без физической нагрузки... Мне хотелось лезть на стенку и завывать!

И, наверное, самой сложной для меня «Скалой» оказался сон. Точнее, полное его отсутствие. Для меня сон всегда был на первом месте, даже дикий голод или жажда не могли поднять меня с кровати. Не выспавшись, я была злая и угрюмая.

Первый месяц я ещё держалась... Успевала убраться дома, покушать приготовить, заняться домашними делами. После стало хуже, малышка стала спать меньше, вставать чаще, плакала по ночам. Я валилась с ног уже в 8 вечера, засыпала на ходу и готова была плюхнуться в кровать и моментально отрубиться, но София думала иначе, поднимая меня каждые 15 мин.

Я не понимала, чего она хочет, постоянно злилась на Софи, она чувствовала, начинала нервничать и спать ещё хуже, затем я злилась на себя из-за того, что злюсь на малышку. Из-за недосыпа и нервов стало пропадать молоко, я нервничала ещё сильнее и молока становилось ещё меньше. Софи стала отказываться от груди…Замкнутый круг... финиш!

«Я поняла, что Стать мамой не значит Быть ею». Александра Герасименя рассказала о послеродовой депрессии
Фото: instagram.com/aleksandraherasimenia

Спустя некоторое время Александра опубликовала продолжение поста. В комментариях под первым мамы делились своими историями и поддерживали спортсменку, отмечая ее невероятную смелость. Девушка поблагодарила всех за эти искренние переживания. И решила рассказать, что же произошло в буднях молодой мамы дальше.

Александра Герасименя:
...А потом мы попали в больницу… Реанимация, капельницы, бессонные ночи на кушетке рядом и полное бессилие чем-либо помочь... За несколько дней мое сознание перевернулось с ног на голову. И сразу как-то всё незначительно стало: и бессонные ночи, и строгие диеты…

«Я поняла, что Стать мамой не значит Быть ею». Александра Герасименя рассказала о послеродовой депрессии
Фото: instagram.com/aleksandraherasimenia

Я стала спокойнее, терпимее, мы лучше стали понимать друг друга (конечно, ещё работать и работать до мам со стажем), восстановилось ГВ, нормализовался режим (хотя бы на некоторое время). За эти дни я поняла, чтобы «Быть» мамой, нужно просто смириться и принять. Принять своего ребёнка в свой образ жизни, с его темпераментом и желаниями, смириться с тем, что так, как было, уже не будет, будет по-другому, и не значит, что хуже. И не надо терпеть, как многие говорят, нужно просто наслаждаться и ловить те моменты, когда вы с малышом рядом. Первая улыбка, первое слово, первые шаги… Ведь такой, как малыш сейчас, он уже никогда не будет!

Да, мамой быть нелегко… И никто не говорит, что будет просто! Но счастливой мамой быть можно! И я стараюсь.

«Я поняла, что Стать мамой не значит Быть ею». Александра Герасименя рассказала о послеродовой депрессии
Фото: instagram.com/aleksandraherasimenia

Александра поинтересовалась у подписчиц тем, как они справлялись с послеродовой депрессией и попросила делиться в комментариях своими секретами и лайфхаками.
 
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Новости Беларуси. Призерка Олимпийских игр Александра Герасименя откровенно рассказала о своем состоянии после рождения дочери. Спортсменка опубликовала два...
 
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