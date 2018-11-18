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Украинский дипломат: Для переноса переговоров из Минска нужно согласие всех сторон

19.11.2018 18:45 — Разное | Партизан  
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Украинские дипломаты не раз предлагали Беларуси действовать сообща в международных организациях, но у официального Минска свои взгляды. Так заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар прокомментировал для Еврорадио недавнее голосование в ООН по поводу нарушения прав человека в Крыму.

Белорусская делегация проголосовала против этой резолюции — вместе с Россией и еще 24 странами.

"Голосование в ООН не идет в логику с официальной позицией Минска по поводу признания территориальной целостности Украины и по поводу того, что Беларусь не признает оккупацию части территории Украины Российской Федерацией", — отметил в комментарии "Еврорадио" украинский дипломат. 

Вместе с тем он напомнил, что Беларусь — суверенное государство и вправе самостоятельно принимать решения.

Говоря о возможности переноса из Минска переговоров по поводу Донбасса, Боднар подчеркнул, что это географически удобная площадка — близкая к Киеву и Москве. К тому же для смены этой площадки необходимо согласие всех сторон переговоров.

Корреспондент поинтересовался, как официальный Киев относится к версиям в СМИ, будто Россия может вторгнуться в Украину через территорию Беларуси. "Президент Беларуси заверил президента Украины в том, что граница между Беларусью и Украиной будет границей мира и взаимопонимания. Мы это учитываем как политический сигнал", — пояснил Боднар.

По его словам, прямых угроз нет, хотя теоретически такая возможность существует. Во-первых, Беларусь является частью Союзного государства с Россией. Во-вторых, Беларусь является частью ОДКБ. В-третьих, часть вооружений и военной техники, завезенная в Беларусь в рамках учений, может представлять определенную угрозу. Военные эксперты, говорит Боднар, учитывают все возможности.

Корреспондент Еврорадио поинтересовался, есть ли у Украины статистика по украинским гражданам, бежавших от войны в нашу страну. Белорусские чиновники заявляют в СМИ о 160 тысячах украинских беженцев, однако статистика Департамента по гражданству и миграции дает гораздо меньшие цифры.
 
Василий Боднар отметил важность того факта, что Беларусь приютила граждан Украины в тяжелом 2014 году. Что касается цифр, говорит дипломат, то скорее всего идет речь о количестве людей, которые пересекли украинско-белорусскую границу в 2014 году — скорее всего, именно оттуда берется цифра в 160 тысяч человек.

"На наши запросы мы не получили точного количества граждан Украины, проживающих в Беларуси, или подтверждения этой цифры. С другой стороны, цифры, которые сегодня демонстрируются, — это 30-40 тысяч граждан Украины, проживающих на территории Беларуси. Это отражает, наверное, реальную картину по состоянию на этот год. Так как цифры 140-160 тысяч брались за 2014 год", — пояснил дипломат.

 
Теги: Минск
 
 
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Украинские дипломаты не раз предлагали Беларуси действовать сообща в международных организациях, но у официального Минска свои взгляды. Так заместитель министра...
 
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