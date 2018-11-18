Украинский дипломат: Для переноса переговоров из Минска нужно согласие всех сторон

Белорусская делегация проголосовала против этой резолюции — вместе с Россией и еще 24 странами.





"Еврорадио" украинский дипломат. "Голосование в ООН не идет в логику с официальной позицией Минска по поводу признания территориальной целостности Украины и по поводу того, что Беларусь не признает оккупацию части территории Украины Российской Федерацией", — отметил в комментарииукраинский дипломат.





Вместе с тем он напомнил, что Беларусь — суверенное государство и вправе самостоятельно принимать решения.





Говоря о возможности переноса из Минска переговоров по поводу Донбасса, Боднар подчеркнул, что это географически удобная площадка — близкая к Киеву и Москве. К тому же для смены этой площадки необходимо согласие всех сторон переговоров.





Корреспондент поинтересовался, как официальный Киев относится к версиям в СМИ, будто Россия может вторгнуться в Украину через территорию Беларуси. "Президент Беларуси заверил президента Украины в том, что граница между Беларусью и Украиной будет границей мира и взаимопонимания. Мы это учитываем как политический сигнал", — пояснил Боднар.





По его словам, прямых угроз нет, хотя теоретически такая возможность существует. Во-первых, Беларусь является частью Союзного государства с Россией. Во-вторых, Беларусь является частью ОДКБ. В-третьих, часть вооружений и военной техники, завезенная в Беларусь в рамках учений, может представлять определенную угрозу. Военные эксперты, говорит Боднар, учитывают все возможности.









Корреспондент Еврорадио поинтересовался, есть ли у Украины статистика по украинским гражданам, бежавших от войны в нашу страну. Белорусские чиновники заявляют в СМИ о 160 тысячах украинских беженцев, однако статистика Департамента по гражданству и миграции дает гораздо меньшие цифры.

Василий Боднар отметил важность того факта, что Беларусь приютила граждан Украины в тяжелом 2014 году. Что касается цифр, говорит дипломат, то скорее всего идет речь о количестве людей, которые пересекли украинско-белорусскую границу в 2014 году — скорее всего, именно оттуда берется цифра в 160 тысяч человек.





"На наши запросы мы не получили точного количества граждан Украины, проживающих в Беларуси, или подтверждения этой цифры. С другой стороны, цифры, которые сегодня демонстрируются, — это 30-40 тысяч граждан Украины, проживающих на территории Беларуси. Это отражает, наверное, реальную картину по состоянию на этот год. Так как цифры 140-160 тысяч брались за 2014 год", — пояснил дипломат.