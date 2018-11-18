Польша временно вернет контроль на внутренних границах ЕС









RMF24 . Об этом сообщает





Границу с Германией, Литвой, Чехией и Словакией можно будет пересечь только в определенных 264 пунктах. Контроль также будет осуществляться в аэропортах и морских портах.





Как напоминает пресс-секретарь Силезского пограничного отряда майор Катажина Валчак, восстановление контроля не означает возвращения пограничных переходов и шлагбаумов.





Контроль будет осуществляться с помощью мобильных патрулей пограничников на так называемых шенгенбусах.





При этом контроль будет иметь выборочный характер и касаться только лиц, которые будут въезжать в Польшу.





Поводом для возвращения пограничного контроля является двухнедельный климатический саммит COP24, который состоится в Катовице с 2 по 14 декабря.