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Польша временно вернет контроль на внутренних границах ЕС

19.11.2018 18:36 — Разное | Партизан  
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Польша с 22 ноября по 16 декабря вернет контроль на внутренних границах ЕС.



Об этом сообщает RMF24.

Границу с Германией, Литвой, Чехией и Словакией можно будет пересечь только в определенных 264 пунктах. Контроль также будет осуществляться в аэропортах и морских портах.

Как напоминает пресс-секретарь Силезского пограничного отряда майор Катажина Валчак, восстановление контроля не означает возвращения пограничных переходов и шлагбаумов.

Контроль будет осуществляться с помощью мобильных патрулей пограничников на так называемых шенгенбусах.

При этом контроль будет иметь выборочный характер и касаться только лиц, которые будут въезжать в Польшу.

Поводом для возвращения пограничного контроля является двухнедельный климатический саммит COP24, который состоится в Катовице с 2 по 14 декабря.

 
 
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Польша с 22 ноября по 16 декабря вернет контроль на внутренних границах ЕС.
 
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