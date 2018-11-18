







"Ведомости" . Об этом сообщает российская газета





За церемонией завершения строительства в режиме телеконференции из Стамбула наблюдали президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.





Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер участвовал в церемонии по телемосту с борта судна-трубоукладчика Pioneering Spirit. "Труба "Турецкого потока" с замыкающим стыком спущена в акваторию Черного моря", - заявил Миллер.





По словам Путина, "Турецкий поток" станет важным фактором общеевропейской энергетической безопасности, а Турции позволит стать газовым хабом.





Для начала поставок по газопроводу остается достроить на турецком берегу принимающую компрессорную станцию ​​и закончить наземную часть трубопровода.





Ввести "Турецкий поток" в эксплуатацию планируется в конце 2019 года.