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Россия завершила строительство морской части "Турецкого потока"

19.11.2018 18:23 — Разное | Партизан  
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Российский газовый монополист "Газпром" достроил подводную часть газопровода "Турецкий поток" - две нитки общей протяженностью 1820 км проходят по дну Черного моря из России в Турцию.



Об этом сообщает российская газета "Ведомости".

За церемонией завершения строительства в режиме телеконференции из Стамбула наблюдали президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер участвовал в церемонии по телемосту с борта судна-трубоукладчика Pioneering Spirit. "Труба "Турецкого потока" с замыкающим стыком спущена в акваторию Черного моря", - заявил Миллер.

По словам Путина, "Турецкий поток" станет важным фактором общеевропейской энергетической безопасности, а Турции позволит стать газовым хабом.

Для начала поставок по газопроводу остается достроить на турецком берегу принимающую компрессорную станцию ​​и закончить наземную часть трубопровода.

Ввести "Турецкий поток" в эксплуатацию планируется в конце 2019 года.

 
 
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Российский газовый монополист "Газпром" достроил подводную часть газопровода "Турецкий поток" - две нитки общей протяженностью 1820 км проходят по дну Черного моря...
 
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