Не имею права: известный французский режиссер отказался ехать в Россию из-за Сенцова









Годар считает, что "не имеет права" ехать в РФ из-за условий заключения Сенцова





Напомним, что 87-летний кинематографист был среди деятелей мировой культуры, которые летом 2018 выступили в поддержку Сенцова, сравнив его с Василием Гроссманом, Александром Солженицыным и другими "диссидентами коммунистического режима".





25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.





Он был захвачен российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Украинца обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.





В знак протеста против незаконного удерживания Россией украинских политзаключенных 18 апреля 2018 года Сенцов объявил голодовку, которая продлилась до октября.





Причиной ее прекращения стало то, что из-за критического состояния здоровья и начавшихся патологических изменений во внутренних органах Сенцова планировали кормить принудительно.





За 145 дней голодовки украинский режиссер потерял 20 кг веса.