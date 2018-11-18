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В Риме запретили одеваться в костюм центуриона, пить на улице и купаться в фонтанах

19.11.2018 18:34 — Разное | KYKY  
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В Риме за ношение костюма центуриона теперь оштрафуют на 400 евро. Причина такого решения городских властей − жалобы местных жителей и туристов. «Центурионы» неприлично себя вели и иногда попадались на кармааных кражах, пишет CNN. 

Алкоголь в Риме запретили пить в стеклянной таре на улице после 22:00. После полуночи − из любой ёмкости, а после двух ночи даже барам и ночным клубам нельзя продавать алкоголь. Штраф − 150 евро для людей и 280 евро для заведений. Полиция имеет право запретить нарушителю появляться в определённом районе в течение ближайших 48 часов, а рецедивисту − до 60 дней.

Владельцы заведений в районе Сан Лоренцо (итальянская Зыбицкая), конечно, недовольны нововведением. Они говорят, что потеряли много посетителей, а наркоторговоцев меньше не стало − вопреки ожиданиям полиции.

Также жителям и гостям Рима запретили купаться в фонтанах и «неопрятно есть» в исторических местах. «После 72 лет ожидания Рим наконец получит новые полицейские правила − сегодня исторический день», − заявила мэр города Вирджиния Раджи на презентации новых мер. Для их обеспечения власти столицы собираются нанять 500 новых городских полицейских.

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