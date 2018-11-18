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Случчане достойно выступили на клубных соревнованиях по грэпплингу

19.11.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Случчане достойно выступили на клубных соревнованиях по грэпплингу

17 ноября в Минске проходил открытый турнир клуба смешаных единоборств «Феникс» по грэпплингу, в котором приняли участие 84 участника из Слуцка, Борисова и Минска.

От слуцкого филиала клуба «Феникс» выступали Яновский Павел, Фомин Антон, Щетко Филипп, Семибратов Роман, Бродницкий Кирилл, Уваров Егор, Надточеев Глеб, Кулаковский Егор, Забелло Степан, Седов Владимир, Сечко Егор и Соловей Тимофей.

Места определились следующим образом:

  • Яновский Павел - 1е место
  • Бродницкий Кирилл - 1е место
  • Семибратов Роман - 2е место
  • Щетко Филипп - 3е место
  • Уваров Егор - 3е место
  • Надточеев Глеб - 3е место

Из бойцов младшей возрастной группы:

  • Забелло Степан - 3е место
  • Соловей Тимофей - 3е место

Случчане достойно выступили на клубных соревнованиях по грэпплингу

Случчане достойно выступили на клубных соревнованиях по грэпплингу

Случчане достойно выступили на клубных соревнованиях по грэпплингу

— Фомин Антон, Сечко Егор, Клаковский Егор и Седов Владимир проявили себя как настоящие воины, но немного не хватило до пьедестала, — рассказал главный тренер слуцкого «Феникса» Алексей Крепец. — А в общем, мы в очередной раз убедились, что наши клубные соревнования порой собирают больше народа, чем республиканские.

Случчане достойно выступили на клубных соревнованиях по грэпплингу

Случчане достойно выступили на клубных соревнованиях по грэпплингу

Случчане достойно выступили на клубных соревнованиях по грэпплингу

Случчане достойно выступили на клубных соревнованиях по грэпплингу

Случчане достойно выступили на клубных соревнованиях по грэпплингу

Случчане достойно выступили на клубных соревнованиях по грэпплингу

— Малыши боролись на соревнованиях первый раз проявили и показали характер во время схваток. Боролись как тигры, — улыбаясь, с гордостью добавил тренер. 


Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Минск
 
 
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17 ноября в Минске проходил открытый турнир клуба смешаных единоборств «Феникс» по грэпплингу, в котором приняли участие 84 участника из Слуцка, Борисова и Минска.
 
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