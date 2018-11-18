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Случчане достойно выступили на клубных соревнованиях по грэпплингу
19.11.2018 — Разное | Слуцк Город
17 ноября в Минске проходил открытый турнир клуба смешаных единоборств «Феникс» по грэпплингу, в котором приняли участие 84 участника из Слуцка, Борисова и Минска.
От слуцкого филиала клуба «Феникс» выступали Яновский Павел, Фомин Антон, Щетко Филипп, Семибратов Роман, Бродницкий Кирилл, Уваров Егор, Надточеев Глеб, Кулаковский Егор, Забелло Степан, Седов Владимир, Сечко Егор и Соловей Тимофей.
Места определились следующим образом:
Из бойцов младшей возрастной группы:
— Фомин Антон, Сечко Егор, Клаковский Егор и Седов Владимир проявили себя как настоящие воины, но немного не хватило до пьедестала, — рассказал главный тренер слуцкого «Феникса» Алексей Крепец. — А в общем, мы в очередной раз убедились, что наши клубные соревнования порой собирают больше народа, чем республиканские.
— Малыши боролись на соревнованиях первый раз проявили и показали характер во время схваток. Боролись как тигры, — улыбаясь, с гордостью добавил тренер.
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17 ноября в Минске проходил открытый турнир клуба смешаных единоборств «Феникс» по грэпплингу, в котором приняли участие 84 участника из Слуцка, Борисова и Минска.
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