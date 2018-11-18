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В д. Малые Косичи взорвался твердотопливный котел
19.11.2018 19:58 — Разное | Виртуальный Брест
18.11.2018 г., 16-13. В д. Малые Косичи Брестского района в с.т. «Строитель» произошел разрыв корпуса твердотопливного котла с выбросом пара без последующего горения в блочном доме.
Хозяин 1973 г.р. с травмами госпитализирован. В результате разрушения котла видимых повреждений конструкций строения нет, одежда на пострадавшем не повреждена.
Предполагаемая причина разрушения твердотопливного котла – создание избыточного давления внутри котла вследствие перекрытия вентиля и отсутствия циркуляции горячей воды в системе.
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18.11.2018 г., 16-13. В д. Малые Косичи Брестского района в с.т. «Строитель» произошел разрыв корпуса твердотопливного котла с выбросом пара без последующего горения в...
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