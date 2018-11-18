В д. Малые Косичи взорвался твердотопливный котел

18.11.2018 г., 16-13. В д. Малые Косичи Брестского района в с.т. «Строитель» произошел разрыв корпуса твердотопливного котла с выбросом пара без последующего горения в блочном доме.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60769.php

Читать полностью в источнике с фото:





Хозяин 1973 г.р. с травмами госпитализирован. В результате разрушения котла видимых повреждений конструкций строения нет, одежда на пострадавшем не повреждена.

Предполагаемая причина разрушения твердотопливного котла – создание избыточного давления внутри котла вследствие перекрытия вентиля и отсутствия циркуляции горячей воды в системе.