Комитет госконтроля выявил нарушения в работе спортучреждений Брестчины

Для развития спорта необходимо наличие материально-технической, научной баз и кадрового резерва. Именно поэтому вовлечение детей и молодежи в занятия спортом, создание условий для занятия спортом – это те необходимые шаги, которые предпринимает государство для развития спорта. В то же время проведенный Комитетом государственного контроля Брестской области (далее – Комитет) мониторинг работы государственных органов и организаций физической культуры и спорта по вопросу развития спорта в Брестской области показал, что предпринимаемые шаги не всегда прямые и, зачастую, в неверном направлении.



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Рацион питания спортсмена – это фундамент, на котором строятся будущие спортивные достижения. Однако, в учреждении образования «Брестское государственное областное училище олимпийского резерва» организация питания спортсменов построена не на должном уровне: вместо предусмотренного пятиразового питания только трехразовое, не выполняются натуральные нормы питания, не обеспечено проведение лабораторного контроля за соблюдением полноты вложения исходных продуктов с установленной периодичностью, нарушается технология приготовления блюд. Ненамного лучше обстоят дела и у государственного учреждения «Брестский областной центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов», которое при организации и проведении спортивных соревнований осуществляло выплату участникам денежных средств на питание ниже норм, предусмотренных законодательством.

На содержание и функционирование государственных органов и организаций физической культуры и спорта выделяются значительные суммы бюджетных средств, а потому их рациональное и эффективное использование – это необходимое условие для развития материально-технической базы и создания условий для занятия спортом. В то же время учреждением образования «Брестское государственное областное училище олимпийского резерва» немалые суммы бюджетных средств неэффективно расходуются на содержание базы отдыха, использование которой в 2016 году составило 53 дня или 14,5% от общего количества дней в году, в 2017 году – 32 дня или 8,8%, в январе-августе 2018 года – 20 дней или 8,2%. Кроме того, государственным учреждением «Брестский областной центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов» и учреждением образования «Брестское государственное областное училище олимпийского резерва» допускались случаи нецелевого использования бюджетных средств.

С 2016 года в Республике Беларусь используется программно-целевой метод при выделении бюджетных средств, который означает использование бюджетных средств в рамках Государственных программ для достижения конкретных показателей. Спорт в этом отношении не исключение. Советом Министров разработана и реализуется Государственная программа развития физической культуры и спорта в Республике Беларусь на 2016-2020 годы. Каково же было удивление специалистов Комитета, когда оказалось, что финансирование государственного учреждения «Брестский областной центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов» на протяжении почти 3 (трех) лет (2016, 2017, 9 месяцев 2018 года) осуществляется в рамках указанной Государственной программы, однако показатели для оценки эффективности такого финансирования попросту отсутствуют.

По результатам проведенных контрольно-аналитических мероприятий Комитетом ответственным лицам направлены рекомендации по устранению имеющихся нарушений и недостатков.