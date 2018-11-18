Как страшный сон вспоминают водители воскресенье, 18 ноября 2018 года . К счастью, всё случилось не в будний день, а то ведь можно предположить, какой коллапс в городе произошёл-бы тогда.



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Большинство не смогли забраться на путепровод по одной причине: летняя резина. Надеемся, что ситуация не повторится и станет уроком для слишком самонадеянных водителей. Чтобы "закрепить" урок - небольшое видео в стиле "как это было".

Видео - Wikilink.by

Благо ещё, что пассажиры смогли выйти и спокойно добираться по первому снежку пешочком - каждый по своим делам, а автомобилисты потихоньку организовали объезд через улицу Шевченко.