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Беда-беда... Теперь так будет всегда? Как Кобринский мост "встал" из-за первого снега в Бресте
19.11.2018 19:58 — Разное | Виртуальный Брест
Как страшный сон вспоминают водители
Большинство не смогли забраться на путепровод по одной причине: летняя резина. Надеемся, что ситуация не повторится и станет уроком для слишком самонадеянных водителей. Чтобы "закрепить" урок - небольшое видео в стиле "как это было".
Видео -
Благо ещё, что пассажиры смогли выйти и спокойно добираться по первому снежку пешочком - каждый по своим делам, а автомобилисты потихоньку организовали объезд через улицу Шевченко.
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Как страшный сон вспоминают водители воскресенье, 18 ноября 2018 года. К счастью, всё случилось не в будний день, а то ведь можно предположить, какой коллапс в городе...
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