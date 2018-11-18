В Минске состоялась торжественная церемония открытия детского «Евровидения»

19 ноября в Национальном выставочном центре «БелЭкспо» в Минске состоялась торжественная церемония открытия международного детского конкурса песни «Евровидение-2018». В мероприятии приняли участие около 300 человек. Делегации стран-участниц впервые собрались вместе, чтобы познакомиться и дать первые интервью на красной дорожке.

Первые репетиции на сцене «Минск-Арены» начнутся 22 ноября. Финал шоу запланирован на 25 ноября, когда станет известен победитель конкурса. Беларусь на домашнем детском «Евровидении» представит Даниэль Ястремский. Со сцены «Минск-Арены» юный исполнитель споет песню «Time» («Время»).

Минск принимает детское «Евровидение» уже во второй раз. Дебют Беларуси в качестве страны-хозяйки состоялся в 2010 году. В нынешнем шоу примут участие представители 20 стран и территорий. На сцену выйдут исполнители из Австралии, Азербайджана, Албании, Армении, Беларуси, Грузии, Израиля, Ирландии, Италии, Казахстана, Македонии, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, России, Сербии, Украины, Уэльса и Франции. При этом Казахстан и Уэльс дебютируют в конкурсе.

Наша страна принимает участие в детском «Евровидении» с 2003 года. За это время наши артисты дважды становились победителями конкурса – Ксения Ситник (2005 год) и Алексей Жигалкович (2007 год). В прошлом году представительница Беларуси Хелена Мерааи с песней «Я самая» замкнула пятерку лидеров. Примечательно, что в этом году Хелена Мерааи наряду с Евгением Перлиным и Зеной станет ведущей шоу в Минске.