ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске состоялась торжественная церемония открытия детского «Евровидения»

19.11.2018 19:42 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
В Минске состоялась торжественная церемония открытия детского «Евровидения»
Фото из открытых источников

19 ноября в Национальном выставочном центре «БелЭкспо» в Минске состоялась торжественная церемония открытия международного детского конкурса песни «Евровидение-2018». В мероприятии приняли участие около 300 человек. Делегации стран-участниц впервые собрались вместе, чтобы познакомиться и дать первые интервью на красной дорожке.

В Минске состоялась торжественная церемония открытия детского «Евровидения» 14-летний Даниэль Ястремский представит Беларусь на детском «Евровидении»

Первые репетиции на сцене «Минск-Арены» начнутся 22 ноября. Финал шоу запланирован на 25 ноября, когда станет известен победитель конкурса. Беларусь на домашнем детском «Евровидении» представит Даниэль Ястремский. Со сцены «Минск-Арены» юный исполнитель споет песню «Time» («Время»).

Минск принимает детское «Евровидение» уже во второй раз. Дебют Беларуси в качестве страны-хозяйки состоялся в 2010 году. В нынешнем шоу примут участие представители 20 стран и территорий. На сцену выйдут исполнители из Австралии, Азербайджана, Албании, Армении, Беларуси, Грузии, Израиля, Ирландии, Италии, Казахстана, Македонии, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, России, Сербии, Украины, Уэльса и Франции. При этом Казахстан и Уэльс дебютируют в конкурсе.

Наша страна принимает участие в детском «Евровидении» с 2003 года. За это время наши артисты дважды становились победителями конкурса – Ксения Ситник (2005 год) и Алексей Жигалкович (2007 год). В прошлом году представительница Беларуси Хелена Мерааи с песней «Я самая» замкнула пятерку лидеров. Примечательно, что в этом году Хелена Мерааи наряду с Евгением Перлиным и Зеной станет ведущей шоу в Минске.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Финал конкурса детской песни пройдет 25 ноября в «Минск-Арене».
 
Новости дня
Новости разные
 
Bloomberg: Мировые цены на нефть теперь контролируют только три человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.11.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика