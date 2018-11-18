Правительство Беларуси утвердило соглашение о рынке интеллектуальной собственности в СНГ

Правительство Беларуси утвердило соглашение о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности государств-участников СНГ, подписанное в Душанбе 1 июня 2018 года.

Как сказано в сообщении пресс-службы Совмина, соответствующее решение закреплено постановлением правительства №839 от 19 ноября 2018 года.

Госорганом, ответственным за сотрудничество по реализации положений соглашения, определен государственный комитет по науке и технологиям.

Правительство поручило МИДу направить уведомление о выполнении Беларусью внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения.