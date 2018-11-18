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Невзоров: В случае конфликта Чечня разнесет Россию вдребезги

19.11.2018 19:40 — Разное | UDF  
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Александр Невзоров
Россия оправданно тратит огромные деньги на Чечню, чтобы избежать с ней войны.

Россия тратит на Чечню огромные деньги, однако эти траты являются оправданными для Кремля. Такое мнение выразил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" российский журналист и публицист Александр Невзоров.

"В случае конфликта, в случае порчи отношений возможен конфликт, а в случае конфликта Чечня, конечно, в очередной раз разнесет эту бедную Россию вдребезги. И траты на нее огромные. Но сомневаться в нужности покупаемого на эти деньги товара не приходится. Потому что вот товар под названием "не война с Кавказом сегодня" – это очень дорогое удовольствие. Это чистое лакшери", – подчеркнул он.

По данным РБК, за девять лет, с 2007-го по 2015 год, Чечня получила из федерального бюджета в виде субсидий, субвенций и дотаций 539 млрд руб., то есть их ежегодный объем в среднем составлял 60 млрд руб (около $1 млрд).

По этому показателю Чечня входит в тройку самых дотационных регионов России (вместе с Дагестаном и Якутией).

Во время Первой чеченской войны в начале 90-х годов Рамзан Кадыров воевал против российской армии.

Во время Второй чеченской войны он перешел на сторону российской власти во главе с Владимиром Путиным.

С 2007 года Кадыров возглавляет Чечню.

 
 
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Россия оправданно тратит огромные деньги на Чечню, чтобы избежать с ней войны.
 
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