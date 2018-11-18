Невзоров: В случае конфликта Чечня разнесет Россию вдребезги



Александр Невзоров

Россия тратит на Чечню огромные деньги, однако эти траты являются оправданными для Кремля. Такое мнение выразил в эфире радиостанциироссийский журналист и публицистподчеркнул он.По данным, за девять лет, с 2007-го по 2015 год, Чечня получила из федерального бюджета в виде субсидий, субвенций и дотаций 539 млрд руб., то есть их ежегодный объем в среднем составлял 60 млрд руб (около $1 млрд).По этому показателю Чечня входит в тройку самых дотационных регионов России (вместе с Дагестаном и Якутией).Во время Первой чеченской войны в начале 90-х годоввоевал против российской армии.Во время Второй чеченской войны он перешел на сторону российской власти во главе сС 2007 года Кадыров возглавляет Чечню.