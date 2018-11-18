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Невзоров: В случае конфликта Чечня разнесет Россию вдребезги
Александр Невзоров
Россия тратит на Чечню огромные деньги, однако эти траты являются оправданными для Кремля. Такое мнение выразил в эфире радиостанции
"В случае конфликта, в случае порчи отношений возможен конфликт, а в случае конфликта Чечня, конечно, в очередной раз разнесет эту бедную Россию вдребезги. И траты на нее огромные. Но сомневаться в нужности покупаемого на эти деньги товара не приходится. Потому что вот товар под названием "не война с Кавказом сегодня" – это очень дорогое удовольствие. Это чистое лакшери", – подчеркнул он.
По данным
По этому показателю Чечня входит в тройку самых дотационных регионов России (вместе с Дагестаном и Якутией).
Во время Первой чеченской войны в начале 90-х годов Рамзан Кадыров воевал против российской армии.
Во время Второй чеченской войны он перешел на сторону российской власти во главе с Владимиром Путиным.
С 2007 года Кадыров возглавляет Чечню.
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Россия оправданно тратит огромные деньги на Чечню, чтобы избежать с ней войны.
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