ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кто заставляет Лукашенко более 20 лет отдавать этим иждивенцам миллиарды долларов?

19.11.2018 19:27 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Кадр из фильма «Темный рыцарь»
Экономист Ярослав Романчук недоумевает, почему за «сжигание» миллиардов долларов налогоплательщиков нет уголовной ответственности.

Житель села может получить три года тюрьмы за украденную солому или пару мешков картошки. Рабочего завода нещадно упаковывают за решетку за нанесение заводу ущерба в несколько тысяч долларов, – пишет экономист в Фейсбуке.

– Бухгалтер может оказаться за решеткой за ошибки в расчетах. Предприниматель за оказание услуги не тому потребителю (лже) тоже может стать уголовником. Врача или медсестру за оказание услуг за «серый» кэш тоже может получить тюремный срок. Учителя – так почти все в зоне уголовного риска.

Не счесть нарушений, за которые чиновника/милиционера можно осудить на много лет тюрьмы. За ущерб или риск нанесения ущерба обществу и государству в несколько сотен – несколько десятков тысяч долларов в Беларуси карают жэстачайше.

Да, взяточничество, мошенничество, выманивание бюджетных ресурсов, злоупотребление служебным положением – это мерзкие, гнусные преступления. За них нужно наказывать. Вопрос – как: рублем, тюрьмой, поражением в правах на рынке труда (блокировка работы в органах госуправления).

Рядом с волной малых и средних уголовно наказуемых преступлений уютно устроился гигант по нанесению явного, прямого ущерба стране. Узкая группа распорядителей чужого (политиков и чиновников) «сжигает» в топке тупиковых, убыточных коммерческих проектов миллиарды долларов налогоплательщиков. И никакого уголовного наказания.

Более того, за прилежную поддержку таких вот номенклатурных «точек роста» можно получить продвижение по служебной лестнице, льготный кредит на строительство коттеджа ценой, как минимум, $ 1 млн и даже звезду героя.

Вот диагноз руководителя МВФ по Беларуси Жака Миньяна:

«…Объем прямых трансфертов в форме списания долга и рекапитализации касается госсектора и достигает 8% от ВПП за четыре года, 1−2% ВВП в год».


В переводе на простой язык это означает следующее. Только за последние четыре года VIP-номенклатура, совсем не бескорыстно, «утопила» наших с вами денег в объёме $ 4-5 млрд.

Каждый год, как минимум, один миллиард долларов забирают у здоровых, трудолюбивых, ответственных налогоплательщиков и передаются в руки/карманы/загашники тех, у кого руки из пятой точки растут или у кого шкурные интересы превыше должностных обязанностей.

В белорусской экономике сформировалась мощная группа госпредприятий (есть даже те, в которых присутствует частный капитал) – хронических неудачников, если судить по финансовым результатам без господдержки. Но они правдами и неправдами, хитростью и ложью, угрозами и манипуляциями более 20 лет заставляют Александра Лукашенко и все его правительства отдавать этим иждивенцам миллиарды долларов из бюджета.

Этих денег с лихвой хватило бы, чтобы удвоить зарплату всем учителям страны, но у номенклатурных начальников и их силовых «крыш» другие приоритеты. Они категорические против приватизации хотя бы убыточных, неплатежеспособных предприятий с огромными долгам и «мертвыми» активами.

Прикрываясь этими самыми убыточными предприятиями, VIP-распорядители чужого «доят» бюджет и бюджеты домашних хозяйств. Они не только являются угрозой для стабильности цен и национальной валюты, но и мощнейшим лоббистом торгового протекционизма и сохранения изощренных видов ограничения свободы выбора потребителей.

Силовики объединились в один фронт против самозанятых, ИП и малого бизнеса, отстаивая свое право карать за лжепредпринимательство и нарушения в бумажках. А вот слона в посудной лавке-стране, который топчет миллиарды долларов народного добра, они не замечают. В доле, что ли?

Лукашенко подтвердил самые пессимистичные прогнозы по БелАЭС

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель села может получить три года тюрьмы за украденную солому.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пашинян о Беларуси: Таких отношений с Арменией больше не будет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.11.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика