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В Могилёве огласили приговор грабителю банка
Новости Беларуси. 15 лет лишения свободы с конфискацией. В Могилёве вынесли приговор по громкому делу о нападении на банк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Резонансный случай произошёл ровно год назад, когда гражданин России ворвался в маске и с пистолетом в одно из банковских отделений города. Дальше были захват заложников, переговоры, погоня и стрельба. Грабителя успешно задержали и теперь в этом деле поставлена точка.
Юрий Прокопенко, СТВ:
Грабитель потребовал деньги из кассы, а также жёсткий диск компьютера, на котором хранилась информация с камер видеонаблюдения. Сотрудница банка успела нажать тревожную кнопку и через считанные минуты здание было заблокировано милицией.
Переговоры по освобождению заложников под видом банковского работника вёл первый замначальника Могилёвского областного УВД Александр Васильев. Он предложил себя взамен всех заложников.
Грабитель потребовал автомобиль и, прикрываясь милиционером, пытался скрыться.
Однако в ходе спецоперации был ранен в ногу и задержан. Злоумышленником оказался 28-летний гражданин России Павел Тимофеев. У задержанного нашли похищенные в банке деньги. Мужчине было предъявлено обвинение в разбое и захвате заложников.
Павел Тимофеев, обвиняемый:
Свою вину в полной мере Тимофеев не признал. Во время последнего слова он попросил суд пересмотреть дело, поскольку не согласен с квалификацией совершённых им деяний. Обвиняемый утверждал, что насилия к заложникам не применял и умысла причинить кому-либо вред не имел.
А похищенные деньги собирался потратить не на собственные нужды, а на масштабные цели, но на какие именно не сказал. Гособвинитель запросил для Тимофеева 15 лет лишения свободы. Суд согласился с доводами прокурора.
Игорь Кабушев, заместитель прокурора Могилёва:
Были просмотрены записи из камер видеонаблюдения, и было видно, как потерпевших чуть ли не на руках выносили из отделения. Они действительно очень боялись за свою жизнь, за свое здоровье.
Юрий Прокопенко:
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Новости Беларуси. 15 лет лишения свободы с конфискацией. В Могилёве вынесли приговор по громкому делу о нападении на банк, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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