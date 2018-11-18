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Александр Лукашенко: «Беларусь заинтересована в азербайджанских инвестициях и высококачественной продукции»
Новости Беларуси. Президент Азербайджана находится с официальным визитом в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко пригласил Ильхама Алиева посетить Европейские игры, которые пройдут в нашей стране в 2019 году. К слову, первые подобные соревнования принимал Азербайджан. Еще больше сблизить наши страны поможет расширение взаимной торговли.
Уже на итоговой пресс-конференции Президент Беларуси рассказал журналистам, что, кроме Минска, торговые дома Азербайджана появятся в областных центрах нашей страны. В целом, стороны подтвердили курс на взаимное сотрудничество.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В ходе сегодняшних переговоров основное внимание уделялось успешному торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству. Достигнуты договоренности, которые послужат дополнительным импульсом для его наращивания. Беларусь заинтересована в азербайджанских инвестициях и высококачественной продукции.
Многое можно сделать вместе и в транспортно-логистической сфере. Мы готовы участвовать в инфраструктурных проектах в Азербайджане: в строительстве новых железных дорог, морских портов, логистических центров. Есть резервы сотрудничества в здравоохранении, образовании, информационно-коммуникационных технологиях, спорте, туризме.
Реализация достигнутых сегодня договоренностей позволит совсем скоро превратить наши намерения в конкретные дела. Так, например, уже ведется работа по созданию в Азербайджане совместного предприятия по выпуску белорусских лекарств. Абсолютно убежден – не за горами реализация других масштабных интересных проектов.
По итогам переговоров президенты приняли совместное заявление, в котором сверили основные направления сотрудничества на ближайшее время. Подписано и около десятка соглашений в разных сферах – от сельского хозяйства и транспорта до высоких технологий. Эти документы станут основой для дальнейшего сотрудничества. Кроме того, прошла церемония гашения совместной почтовой марки, приуроченного к 25-летию установления дипломатических отношений.
Сегодня, 19 ноября, в рамках визита Ильхам Алиев также
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Александр Лукашенко: «Беларусь заинтересована в азербайджанских инвестициях и высококачественной продукции»
Новости Беларуси. Президент Азербайджана находится с официальным визитом в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко пригласил...
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