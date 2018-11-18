Пашинян о Беларуси: Таких отношений с Арменией больше не будет

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Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, комментируя отношения Еревана с официальным Минском, заявил о готовности защитить национальные интересы своей страны.





Во время посещения города Гавар руководитель общины Варденика Камо Бадалян возмутился, что Александр Лукашенко обсудил ситуацию в ОДКБ с Азербайджаном, который не входит в эту организацию.





Радио Свобода , Пашинян на это ответил: Как сообщает армянская служба, Пашинян на это ответил:





«Наши международные партнеры должны зафиксировать, что таких отношений, к которым они привыкли до сих пор, с Арменией больше не будет».





«Создается впечатление, что очень многие по инерции хотят, пытаются относиться к нам как к маленькой стране, маленькому народу. Я честно говорю, что такое не пройдет, потому что, возможно, мы малочисленный народ, но мы не маленький народ, мы великий народ, потому что мы народ, который имеет многотысячную историю, мы народ культуры, мы народ генералов. Повторю, что в апреле-мае мы сделали то, что не имеет прецедента в человеческой истории. Но будьте уверены, что в этих отношениях наш народ и наше правительство в состоянии защитить интересы нашей страны, и с этим все должны считаться, и я обещаю вам, что будут считаться», – заявил исполняющий обязанности премьер-министра.