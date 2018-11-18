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Пашинян о Беларуси: Таких отношений с Арменией больше не будет

19.11.2018 19:22 — Разное | Партизан  
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Никол Пашинян заявил, что не позволит относиться к Армении, как «к маленькой стране и маленькому народу».


Фото: Reuters

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, комментируя отношения Еревана с официальным Минском, заявил о готовности защитить национальные интересы своей страны.

Во время посещения города Гавар руководитель общины Варденика Камо Бадалян возмутился, что Александр Лукашенко обсудил ситуацию в ОДКБ с Азербайджаном, который не входит в эту организацию.

Как сообщает армянская служба Радио Свобода, Пашинян на это ответил:

«Наши международные партнеры должны зафиксировать, что таких отношений, к которым они привыкли до сих пор, с Арменией больше не будет».

«Создается впечатление, что очень многие по инерции хотят, пытаются относиться к нам как к маленькой стране, маленькому народу. Я честно говорю, что такое не пройдет, потому что, возможно, мы малочисленный народ, но мы не маленький народ, мы великий народ, потому что мы народ, который имеет многотысячную историю, мы народ культуры, мы народ генералов. Повторю, что в апреле-мае мы сделали то, что не имеет прецедента в человеческой истории. Но будьте уверены, что в этих отношениях наш народ и наше правительство в состоянии защитить интересы нашей страны, и с этим все должны считаться, и я обещаю вам, что будут считаться», – заявил исполняющий обязанности премьер-министра.

Напомним, 12 ноября президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с послом Азербайджана в Минске Латифом Гандиловым обсудил последнее заседание глав стран, входящих в ОДКБ — Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Азербайджан в ОДКБ не входит, между Баку и Ереваном также сложились напряженные отношения из-за ситуации в Нагорном Карабахе.

Никол Пашинян заявил, что потребует объяснений от президента Беларуси в связи с его заявлениями.

«Это примерно то же самое, как если бы, например, я пригласил какого-либо иностранного посла страны, не являющейся членом ОДКБ, и рассказал ему о заседании, прошедшем в формате закрытых дверей. Я удивлен тем, что человек, занимающий статус руководителя государства на протяжении 30 лет, мог позволить себе подобный шаг. И я, конечно, должен потребовать объяснений от президента Беларуси, и не только от президента Беларуси», — сказал Пашинян.

В ответ на это МИД Беларуси заявил, что «правила уличной демократии неприемлемы в большой политике».

 
Теги: Минск
 
 
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Никол Пашинян заявил, что не позволит относиться к Армении, как «к маленькой стране и маленькому народу».
 
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