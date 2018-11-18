Фотофакт: Брестчанка нарисовала портрет Киану Ривза, а он в ответ сфотографировался с ним

onliner.by . Александра Клавдиева — брестская художница. Девушка периодически выкладывает в сеть портреты известных актеров своего авторства. Еще в марте в ее профиле в Instagram появился портрет известного актера. И вот только пару дней назад ее знакомые прислали ей фотографию, на которой Киану демонстрирует тот самый портрет, пишет





Тот самый портрет Киану, который нарисовала Александра. «Думаю, нет необходимости в каких-либо словах. Просто великий человек и актер», — подписала девушка портрет.









А буквально на днях Саша опубликовала фотографию Киану со своим портретом. Как так вышло, что актеру показали Сашину работу, она до сих пор не знает.





— Сегодня мне прислали это фото. Счастью не было предела. Я хочу сказать огромное спасибо тем людям, которые передали и показали этот портрет Киану Ривзу, и спасибо самому актеру за те теплые слова, что он мне передал. А также я хочу сказать, что Киану, наверное, один из лучших актеров американского кинематографа — с огромным талантом и добрым сердцем, — написала девушка.







