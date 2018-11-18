ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Франция введет штрафы для компаний, где женщинам платят меньше

19.11.2018 19:38 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Франция планирует налагать на компании с гендерным разрывом в оплате труда штрафы в размере до 1% от общей суммы заработной платы, пишет The Wall Street Journal.

Согласно новому закону, с 1 января 2019 года компании должны будут сообщать ряд установленных правительством показателей, касающихся того, сколько они платят женщинам по сравнению с мужчинами. Фирмы, у которых будет зафиксирован разрыв в зарплатах, получат три года на исправление ситуации или будут оштрафованы.

Такая позиция является необычно жесткой даже для стран, которые оказывают давление на компании для ликвидации гендерного разрыва в оплате, отмечается в статье.

Вводя штрафы, Франция стремится создать "обязательства по достижению результатов", сказал министр труда страны Мюриэль Пеникуд в интервью WSJ. "Как будто я говорю компаниям, что вместо того, чтобы отдавать ваши деньги государству, отдайте их женщинам - это разумнее", - полагает он.

Франция была пионером в области улучшения условий труда для женщин. Страна одной из первых начала предоставлять отпуск по беременности и родам, в ней есть государственные детские сады.

Тем не менее, Франция отстала от многих европейских соседей в том, что касается справедливости в оплате труда. По данным Статистического управления Европейского союза (Евростата), женщины во Франции зарабатывают на 15,2% меньше мужчин, в то время как в Италии эта разница составляет 5,3%, в Бельгии - 6,1%. Однако в Германии, экономическом центре континента, женщины зарабатывают на 21,5% меньше мужчин.

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Франция планирует налагать на компании с гендерным разрывом в оплате труда штрафы в размере до 1% от общей суммы заработной платы, пишет The Wall Street Journal.
 
Новости дня
Новости разные
 
Заместитель Главы Администрации президента проведет прием граждан в Волковысском райисполкоме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.11.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика