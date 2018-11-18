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Две девушки подозреваются в краже мобильников в минском баре на Зыбицкой

19.11.2018 19:58 — Разное | Аргументы и факты  
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Две девушки подозреваются в краже мобильников в минском баре на Зыбицкой
ГУВД Мингорисполкома

Как стало известно, 20 октября около 3 часов ночи у посетителей бара на популярной среди молодежи улице Зыбицкой украли два мобильных телефона и флакон туалетной воды. Общая стоимость украденного составляет почти 2 тыс. рублей.

Две девушки подозреваются в краже мобильников в минском баре на Зыбицкой Из бара на Зыбицкой в Минске снова украли верхнюю одежду у посетительницы

Как сообщила официальный представитель Центрального РУВД Минска Елена СВИРИДОВА, у правоохранителей есть основания полагать, что к совершению преступления причастны две девушки, которым на вид около 18-23 лет. Сейчас их разыскивает милиция.

Сообщается, что обе подозреваемые ростом около 170-175 см, худощавого телосложения, с длинными волосами. Одна из них была одета в свитер серого цвета, другая – в черную кожаную куртку. Правоохранители просят всех, кто владеет какой-либо информацией о девушках, сообщить в милицию.

Отметим, что это не первый подобный инцидент в заведениях на улице Зыбицкой в Минске. К примеру, в начале 2018 года посетительница бара забрала чужое пальто из гардероба и ушла.

 
Теги: Минск
 
 
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