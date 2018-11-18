Две девушки подозреваются в краже мобильников в минском баре на Зыбицкой

Как стало известно, 20 октября около 3 часов ночи у посетителей бара на популярной среди молодежи улице Зыбицкой украли два мобильных телефона и флакон туалетной воды. Общая стоимость украденного составляет почти 2 тыс. рублей.

Как сообщила официальный представитель Центрального РУВД Минска Елена СВИРИДОВА, у правоохранителей есть основания полагать, что к совершению преступления причастны две девушки, которым на вид около 18-23 лет. Сейчас их разыскивает милиция.

Сообщается, что обе подозреваемые ростом около 170-175 см, худощавого телосложения, с длинными волосами. Одна из них была одета в свитер серого цвета, другая – в черную кожаную куртку. Правоохранители просят всех, кто владеет какой-либо информацией о девушках, сообщить в милицию.

Отметим, что это не первый подобный инцидент в заведениях на улице Зыбицкой в Минске. К примеру, в начале 2018 года посетительница бара забрала чужое пальто из гардероба и ушла.