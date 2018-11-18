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Немец, воспользовавшись «безвизом», «развел» минчан более чем на $45 тыс.

19.11.2018 20:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Немец, воспользовавшись «безвизом», «развел» минчан более чем на тыс.
ГУВД Мингорисполкома

Как стало известно, 33-летний гражданин Германии приехал в Минск в ноябре прошлого года, воспользовавшись возможностью безвизового режима въезда в страну. В белорусской столице мужчина открыл фирму по изготовлению домов и бань из деревянного бруса. Однако взятые на себя обязательства не выполнял.

Немец, воспользовавшись «безвизом», «развел» минчан более чем на тыс. Грузин знакомился в Интернете с белорусками, а затем обворовывал их

Выяснилось, что немец брал предоплату за услуги, однако обещанных домов и бань клиенты так и не дождались. Правоохранителям уже известно о 15 пострадавших от действий злоумышленника из Минска и Минской области. Как пояснила официальный представитель Фрунзенского РУВД Минска Наталья ОСКИРКО, общая сумма причиненного ущерба составила более $40 тыс.

Помимо этого, мужчина входил в доверие к одиноким женщинам, обещал им счастливое совместное будущее и под разными предлогами выманивал у них деньги. Одна из «возлюбленных» была «кинута» на $6 тыс., другую женщину он попросил оформить на себя телевизор в рассрочку, который якобы был нужен для офиса компании. Позже технику он передарил еще одной приятельнице.

Также оказалось, что в Германии мужчина числится в розыске по подозрению в совершении аналогичных преступлений. В Беларуси в отношении 33-летнего немца возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется следствие. В столичной милиции полагают, что он может быть причастен к совершению других подобных преступлений и сейчас специалисты занимаются поисками его жертв.

 
Теги: Минск
 
 
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По факту мошенничества в отношении 33-летнего гражданина Германии возбуждено уголовное дело.
 
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