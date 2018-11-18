|
Новости экономики за 19.11.2018
Новости Беларуси. В Беларуси определены правила ведения, набирающего популярность во всём мире, органического земледелия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства подписал соответствующий закон. Документ устанавливает, какая продукция может считаться органической, определяет требования к её производству, сертификации и маркировке.
Так, запрещается использовать загрязнённые земли и водоёмы, применять любые химические средства для удобрения и защиты от вредителей. При этом хозяйства могут одновременно производить органическую и обычную продукцию, но при условии, что эти виды не будут смешиваться. Обязательной сертификации процессов производства и самой экологически чистой продукции не будет. Для этого установлен добровольный порядок. После её прохождения производитель войдёт в специальный реестр и сможет использовать на упаковках своих товаров специальный знак «Органический продукт».
ЛИКВИДАЦИЯ ОПАСНОСТИ
Кстати, стало известно, что уже в 2019 году в Гомельской области заработает первое предприятие по уничтожению пестицидов. Сегодня на территории страны находятся около 10 тысяч тонн пришедших в негодность опасных химикатов. Их уничтожение поможет уменьшить угрозу экологической безопасности. Полностью запасы планируется ликвидировать в течение трёх лет.
НЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО
Стеклянные бутылки, скорее всего, нельзя будет сдавать в тароматы и получать за них деньги. Против их включения в депозитно-залоговую систему выступают предприятия «Белкоопсоюз» и «Белресурсы». Сегодня 70% стекла извлекаются из коммунальных отходов, поэтому специалисты считают, что нет необходимости создавать что-то новое, требующее ещё и капитальных вложений.
Напомним, ранее в правительстве сообщили, что подготовлен проект указа Президента о создании и функционировании депозитно-залоговой системы сбора тары – стеклянных и ПЭТ бутылок, а также металлических банок из-под напитков. По плану система должна заработать к 2020 году.
Новости по теме
Какой будет зарплата белорусов в 2019 году и какие прогнозы на будущее благосостояние страны? Большое интервью с министром экономики
‡агрузка...
Новости экономики за 19.11.2018
Открытие детского «Евровидения-2018» в Минске. Показываем, как это было
В Могилёве огласили приговор грабителю банка
Ильхам Алиев поблагодарил Беларусь за позицию в вопросе по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе
Александр Лукашенко: «Беларусь заинтересована в азербайджанских инвестициях и высококачественной продукции»
Что происходит за кулисами детского «Евровидения» перед церемонией открытия? Репортаж СТВ
Александр Лукашенко – президенту Азербайджана: «Мы готовы приступить к совместному освоению рынков третьих стран»
Детёныш акулы-кошки появился на свет в минском музее океанографии
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Беларуси определены правила ведения, набирающего популярность во всём мире, органического земледелия, сообщили в программе Новости «24 часа»...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)