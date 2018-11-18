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Открытие детского «Евровидения-2018» в Минске. Показываем, как это было
Новости Беларуси. Говорит и поет Минск. Второй раз в истории наша столица принимает главный детский песенный конкурс континента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Завершается церемония открытия детского «Евровидения», которая стала началом большой евронедели. Финальное шоу в воскресенье в «Минск-Арене». В 2018 году в конкурсе примут участие 20 стран – это абсолютный рекорд.
Беларусь представит минчанин Даниэль Ястремский с композицией «Time». А вот под каким номером? Спросим у Яны Шипко.
Внимание общественности приковано к белорусской столице. Как стало известно, Даниэль выйдет на сцену в финале под восьмым номером. Как признался сам участник, это не важно, ведь дома и стены помогают.
Церемония открытия началась с красной ковровой дорожки. В 2018 году рекордное количество участников. Дебютировали в конкурсе Уэльс и Казахстан, после нескольких лет отсутствия вернулась Франция.
Все участники волнуются, песни у многих не по-детски серьезные: будущее, дружба, любовь. Что же чувствуют участники в преддверии грандиозной недели, как настраиваются на победу и какие эмоции уже получили?
Дарина Красновецкая, участник конкурса (Украина):
Данэлия Тулешова, участник конкурса (Казахстан):
Роксана Вегиль, участник конкурса (Польша):
Анна Филипчук, участник конкурса (Россия):
Макс и Анна, участники конкурса (Нидерланды):
Даниэль Ястремский, участник конкурса (Беларусь):
У Беларуси есть опыт проведения конкурса: в 2010 году Минск уже принимал детское «Евровидение». В чем отличие детского конкурса от взрослого? Голосовать здесь можно абсолютно за любого участника. В финале мы можем голосовать как за представителя Беларуси, так и за представителя любой другой страны.
- Что Беларусь привнесла в историю «Евровидения»? Чего вы ожидаете в этом году?
Йон Ола Санн, супервайзер конкурса:
«Лайт- ап» – слоган нынешнего «Евровидения», что означает «зажигай». Зажечь готовы и сами участники, и принимающая сторона.
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Новости Беларуси. Говорит и поет Минск. Второй раз в истории наша столица принимает главный детский песенный конкурс континента, сообщили в программе Новости «24...
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