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В Гродно 21-летний парень печатал 100-рублевые купюры на принтере

19.11.2018 21:04 — Разное | Аргументы и факты  
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В Гродно 21-летний парень печатал 100-рублевые купюры на принтере
УВД Гродненского облисполкома

Как стало известно, в ноябре в течение недели в Гродно были зафиксированы три случая обнаружения фальшивых купюр. Во всех эпизодах молодой человек подходил к продавцам на рынке или в киосках и просил разменять 100-рублевую купюру.

В Гродно 21-летний парень печатал 100-рублевые купюры на принтере Фальшивка не пройдет. Как у нас «разоблачают» поддельные банкноты

По информации представителей УВД Гродненского облисполкома, когда парень получал деньги для размена, он неожиданно убегал. Тогда продавцы стали подозревать обман и выясняли, что оставленная молодым человеком купюра номиналом в 100 рублей – фальшивая.

Вскоре в поле зрения правоохранителей попал 21-летний житель Гродно. Во время задержания у подозреваемого было обнаружено шесть фальшивых купюр одного номинала и с единым серийным номером. Позже в его квартире было найдено еще шесть листов с нанесенным изображением купюр номиналом 100 рублей.

В УВД пояснили, что принтер для изготовления фальшивок молодой человек купил в Интернете. Некоторое время ему было необходимо для улучшения качества подделки, чтобы у «клиентов» возникало меньше подозрений.

21-летний житель Гродно задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание вплоть до семи лет лишения свободы. Расследование продолжается. Правоохранители просят граждан быть бдительными при обращении с деньгами.

 
Теги: Гродно
 
 
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