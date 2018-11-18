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Волочкова и Коклюшкин в "Кто хочет стать миллионером?" назвали Славгород вымышленным городом — и проиграли

19.11.2018 21:01 — Разное | Партизан  
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Несуществующим назвали город с названием Славгород балерина Анастасия Волочкова и юморист Виктор Коклюшкин. И проиграли в шоу «Кто хочет стать миллионером?» 50 тысяч российских рублей. Как им рассказали позже, Славгорода два — в Могилевской области Беларуси и в Алтайском крае России. Артисты отреагировали эмоционально.


Скриншот видео 1tv.ru

Выпуск программы вышел 17 ноября. Девятый вопрос стоимостью 50 тыс. российских рублей — это около 758 долларов в эквиваленте — поставил артистов в тупик. Вопрос звучал так: «Какой из этих городов вымышленный?». Варианты ответы были такими: Миргород, Славгород, Старгород, Белгород.

Юморист Виктор Коклюшкин сказал, что Белгород и Старгород есть, а «Миргород — это у Гоголя». Волочкова добавила, что в Белгороде она вообще танцевала, так что город с таким названием «точно существует». Коклюшкин пошутил, что он в Белгороде пел.

— Миргород — это точно у Гоголя, а вот Славгород… Чё-то я не встречал такой город, — задумался Коклюшкин.

— А Миргород у Гоголя вымышленный или он существует? — спросила у юмориста балерина.

— А кто его знает, этих писателей? Напридумывают… — так и не ответил Коклюшкин.

Сошлись на том, что о Славгороде они не слышали.

— Хотя есть такие города, как, например, в Московской области село Пронюхалово. Кто о нем слышал? Поэтому и Славгород мог затесаться где-то на безбрежных просторах, — продолжал рассуждать артист.

В итоге игроки решили воспользоваться одной из подсказок — помощью зала. И большинство — 38% — также назвали несуществующим город с названием Славгород. 35% проголосовали за Миргород.

Анастасия Волочкова спросила, может ли зал ошибаться, но после утвердительного ответа Дмитрия Диброва предложила «верить людям». Коклюшкин согласился — и зря. Правильным ответом был третий вариант — Старгород.

— Тьфу! — сплюнул в сторону Коклюшкин.

— Да блин, как же так? — удивилась Волочкова.

Славгород в Могилевской области Беларуси — районный центр с населением менее 8 тыс. человек. В алтайском Славгороде живет около 30 тыс. человек. Есть еще два их тезки — поселок в Днепропетровской области и село в Сумской области в Украине.

 
 
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Несуществующим назвали город с названием Славгород балерина Анастасия Волочкова и юморист Виктор Коклюшкин. И проиграли в шоу «Кто хочет стать миллионером?» 50...
 
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