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Распределение в Беларуси: жилье с мышами и зарплата в 300 рублей

19.11.2018 20:45 — Разное | Партизан  
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"Белсат" рассказывает, как выпускники средних и высших учебных заведений отрабатывают обязательное распределение.

В Беларуси каждый выпускник среднего или высшего учебного заведения, который получал образование за счет бюджета и отучился более половины срока, подлежит распределению. Если выпускник отказывается от него, то должен возместить государству средства, затраченные на его обучение.

Например, студенты, поступившие в 2016 году в БГУ, в случае отказа от распределения будут платить более 12 тысяч долларов. Такие суммы мало кому по карману, поэтому выпускники терпят бремя распределения.


«Из-под пола, между досок и камней, вылезали многократно мыши. Еще видел как они с потолка вылезали, но это в комнате», – рассказывает «Белсату» о своей жизни молодой специалист Глеб Ильковец.

Глеб – учитель младших классов. Он родился в Пинске, там же и учился. В прошлом году по распределению попал в Воложинский район, в агрогородок Богданов. Работает в местной школе. Иногороднему молодому специалисту, как и требует закон, дали жилье. В первые же месяцы жизни в новом доме парень сначала едва не сгорел (огонь из печи перекинулся на пол), а потом чуть не замерз (местные власти не нашли дров молодому специалисту). Дом, в котором живет Глеб, в народе называют колхозным, он построен согласно государственной программе возрождения села. Сюда селят всех, кто приезжает работать в Богданов.


«Ездил в отдел образования Воложинского района. К начальнику. Приехал, говорю, вот меня дом не устраивает, очень плохие условия. Она сказала, если хочешь мы можем перераспределить тебя в Воложин, или будем искать тебе другой дом. Взяла мои данные, номер телефона», – продолжает рассказ молодой специалист.

Пообещала, что свяжется с Глебом. Пока парень ждал звонка, в доме произошел потоп, так как в крыше – много дыр. Местные жители рассказали парню, что этот дом сдавали последним, поэтому на него не хватило материалов. Самостоятельно залатать крышу Глеб теоретически может. Но какой смысл, когда дом нужно полностью перестраивать.

«Улица полным ходом за сайдингом сразу. Без каких-либо досок, без ничего. Да и внизу дыра, сайдинга нет», – говорит Глеб.

Второй этаж обжили птицы и постелили здесь ковер из помета. В отделе образования Воложинского района о молодом специалисте позабыли, никакой помощи Глеб так и не дождался. Он уехал на съемную квартиру, но оттуда пришлось вернуться:

арендодатель нашел новых жителей за большие деньги. Других вариантов жилья в деревне нет.

В профсоюзе РЭП говорят, что жилье молодых специалистов должно соответствовать всем требованиям, предъявляемым к жилому помещению. Если этот пункт нарушен, следует обратиться к ним за помощью.

Она в этом году закончила художественный колледж. Ближайшие два года будет учить детей рисовать. Считает, что зарплата триста рублей – не самое худшее, что могло с ней случиться. Чтобы остаться в Минске, первое место работы девушка нашла сама. Распределением Яна вроде как довольна. Но девушку пугает то, что приходится не только занимается творчеством с детьми, но и решать строительные вопросы.

«В нашей системе образования это нормально, что ты шпаклюешь окна, что-то подкрашиваешь, собираешь деньги на какие-то нужды кружка. Но для меня это ненормально, потому что я недавно попала в эту систему. И для молодого специалиста – это немного шок» – рассказывает Яна Гончарова.

Согласно Трудовому кодексу, работник должен выполнять только те обязанности, которые касаются непосредственно его профессиональной деятельности. Поэтому можно отказаться белить потолок или клеить обои. Кстати, если наниматели нарушают трудовое законодательство, молодые специалисты могут обратиться в рабочие инспекции или суд. Если правда будет на их стороне, – они смогут перераспределиться.

 
Теги: Минск
 
 
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