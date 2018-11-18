Госпогранкомитет: на белорусско-украинской границе ожидаются очереди

«В связи с этим возможно формирование очередей автотранспорта перед белорусским пунктом пропуска «Новая Гута» при выезде из страны, при въезде в Беларусь – перед украинским пунктом пропуска «Новые Яриловичи». Для комфортного пересечения границы в указанное время Госпогранкомитет рекомендует учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения», – отмечается в сообщении на сайте ведомства, сообщает