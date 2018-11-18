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Госпогранкомитет: на белорусско-украинской границе ожидаются очереди
Государственный пограничный комитет Беларуси предупреждает, что 19-20 ноября на территории Украины возможны сложности движения транспорта на автомобильной дороге Чернигов — Новые Яриловичи (М-01).
«В связи с этим возможно формирование очередей автотранспорта перед белорусским пунктом пропуска «Новая Гута» при выезде из страны, при въезде в Беларусь – перед украинским пунктом пропуска «Новые Яриловичи». Для комфортного пересечения границы в указанное время Госпогранкомитет рекомендует учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения», – отмечается в сообщении на сайте ведомства, сообщает
Сайт украинской Государственной пограничной службы об очередях на границе ничего не сообщает.
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Государственный пограничный комитет Беларуси предупреждает, что 19-20 ноября на территории Украины возможны сложности движения транспорта на автомобильной дороге...
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