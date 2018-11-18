|
Мясникович польстил Лукашенко
Сделал это председатель Совета Республики по возвращении из Парижа, где он присутствовал на праздновании столетия окончания Первой мировой войны.
С президентом Франции. Фото
Михаил Мясникович рассказал
– Партнеры демонстрируют корректное и уважительное отношение к Беларуси. В этом основная заслуга белорусского лидера – президента Александра Лукашенко, активная позиция которого не остается незамеченной в политических кругах, – отметил Мясникович.
Напомним, до начала 2016 года глава Беларуси находился под европейскими санкциями – ему был запрещен въезд в ЕС.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сделал это председатель Совета Республики по возвращении из Парижа, где он присутствовал на праздновании столетия окончания Первой мировой войны.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)