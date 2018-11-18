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Мясникович польстил Лукашенко

19.11.2018 20:25 — Разное | Партизан  
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Сделал это председатель Совета Республики по возвращении из Парижа, где он присутствовал на праздновании столетия окончания Первой мировой войны.


С президентом Франции. Фото sovrep.gov.by

Михаил Мясникович рассказал БЕЛТА о беседе с президентом французского Сената Жераром Ларше и добавил, что в Париже «обсуждались тактические вопросы – закрепления ранее достигнутых договоренностей, пути для активизации сотрудничества».

– Партнеры демонстрируют корректное и уважительное отношение к Беларуси. В этом основная заслуга белорусского лидера – президента Александра Лукашенко, активная позиция которого не остается незамеченной в политических кругах, – отметил Мясникович.

Напомним, до начала 2016 года глава Беларуси находился под европейскими санкциями – ему был запрещен въезд в ЕС.

 
 
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Сделал это председатель Совета Республики по возвращении из Парижа, где он присутствовал на праздновании столетия окончания Первой мировой войны.
 
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