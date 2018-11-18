Мясникович польстил Лукашенко





С президентом Франции. Фото sovrep.gov.by





БЕЛТА о беседе с президентом французского Сената Жераром Ларше и добавил, что в Париже «обсуждались тактические вопросы – закрепления ранее достигнутых договоренностей, пути для активизации сотрудничества». Михаил Мясникович рассказало беседе с президентом французского Сената Жераром Ларше и добавил, что в Париже «обсуждались тактические вопросы – закрепления ранее достигнутых договоренностей, пути для активизации сотрудничества».





– Партнеры демонстрируют корректное и уважительное отношение к Беларуси. В этом основная заслуга белорусского лидера – президента Александра Лукашенко, активная позиция которого не остается незамеченной в политических кругах, – отметил Мясникович.





Напомним, до начала 2016 года глава Беларуси находился под европейскими санкциями – ему был запрещен въезд в ЕС.