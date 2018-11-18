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Совмин продолжает продавать недвижимость госпредприятий
Новым постановлением дано согласие еще на несколько сделок.
Совет министров Беларуси
Правительство поддержало предложение Минстройархитектуры по продаже одного из зданий ОАО «Керамин» в Минске. Строение на улице Осиповичской будет продано ООО «Молодежный центр» за 842,4 тыс. рублей.
Также Совмин согласился с предложениями по продаже на аукционе капитальных строений ОАО «Белермстройсвязь» и ОАО «Ивацевичидрев» в городе Бресте. Начальная цена двух зданий определена в 566 тыс. и 1,45 млн. рублей.
Ранее правительство разрешило продать с аукциона производственные здания ОАО «МЗОР» и «Камволь» в Минске.
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Новым постановлением дано согласие еще на несколько сделок.
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