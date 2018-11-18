ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Совмин продолжает продавать недвижимость госпредприятий

19.11.2018 19:52 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Новым постановлением дано согласие еще на несколько сделок.

Совет министров Беларуси постановлением №833 от 16 ноября дал согласие еще на несколько сделок по продаже объектов недвижимости, принадлежащих госпредприятиям.
 
Правительство поддержало предложение Минстройархитектуры по продаже одного из зданий ОАО «Керамин» в Минске. Строение на улице Осиповичской будет продано ООО «Молодежный центр» за 842,4 тыс. рублей.

Также Совмин согласился с предложениями по продаже на аукционе капитальных строений ОАО «Белермстройсвязь» и ОАО «Ивацевичидрев» в городе Бресте. Начальная цена двух зданий определена в 566 тыс. и 1,45 млн. рублей.

Ранее правительство разрешило продать с аукциона производственные здания ОАО «МЗОР» и «Камволь» в Минске.


 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новым постановлением дано согласие еще на несколько сделок.
 
Новости дня
Новости разные
 
Случчане достойно выступили на клубных соревнованиях по грэпплингу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.11.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика