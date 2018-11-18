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Bloomberg: Мировые цены на нефть теперь контролируют только три человека

19.11.2018 19:40 — Разное | Партизан  
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ОПЕК потеряла тот контроль над нефтяным рынком, который у нее был всегда.



Действия (или твиты) трех человек — президента Дональда Трампа, президента Владимира Путина и кронпринца Мохаммеда бен Салмана — будут определять цены на нефть в 2019 году и далее. Однако каждый из них преследует свои цели, пишет Bloomberg (перевод - inosmi.ru).

В то время как страны ОПЕК стараются выработать общие цели и стратегию, США, Россия и Саудовская Аравия продолжают доминировать в области глобальных поставок. Сегодня они добывают больше нефти, чем 15 остальных стран ОПЕК. Все они добывают рекордные объемы нефти, и все они могут в следующем году увеличить объемы добычи, хотя, возможно, не все пойдут на это.

В июне в рамках ОПЕК+ именно Саудовская Аравия и Россия возглавили инициативу по снятию ограничений на добычу нефти, которые действовали с начала 2017 года. После этого обе страны быстро увеличили объемы добычи до рекордных — или почти рекордных — уровней. В этот же момент неожиданно выросли и объемы добычи нефти в США, поскольку компании, добывающие нефть в сланцевом месторождении Permian Basin на западе Техаса, сумели начать перекачивать нефть на северное побережье Мексиканского залива.

Эти перемены наряду с небольшим пересмотром прогнозов роста спроса в сторону уменьшения, а также решением президента Трампа освободить от санкций покупателей иранской нефти, изменили настроения рынка: страхи по поводу дефицита поставок уступили место опасениям по поводу возможного перенасыщения, которое может возникнуть в течение трех месяцев. Запасы нефти в развитых странах Организации экономического сотрудничества и развития, которые сокращались с начала 2017 года, теперь снова растут и, вероятнее всего, превысят средний уровень за последние пять лет, о чем сообщает Международное энергетическое агентство.

На фоне постепенного снижения цен на нефть Саудовская Аравия заявила, что в следующем месяце сократит экспорт на 500 тысяч баррелей в день и предупредила партнеров-производителей нефти, что им необходимо сократить объемы добычи примерно на миллион баррелей в день по сравнению с октябрьскими уровнями добычи. Это вызвало довольно прохладную реакцию со стороны Путина и массу резких высказываний Трампа в твиттере.

Бен Салман нуждается в нефтяных доходах, чтобы профинансировать свои амбициозные планы по преобразованию Саудовской Аравии и предотвратить беспорядки со стороны тех, кто может пострадать в процессе реформ. Международный валютный фонд прогнозирует, что в следующем году королевству будет нужна цена на нефть на уровне 73,3 доллара за баррель, чтобы сбалансировать бюджет. Сейчас нефть марки «Брент» торгуется примерно на 5 долларов ниже этого уровня, при этом экспорт Саудовской Аравии торгуется с дисконтом к эталону. Продление срока действия ограничений на добычу на третий год, — это единственный способ добиться той цены, которая нужна Саудовской Аравии.

Она столкнется с препятствиями в лице Путина и Трампа. Российский президент не демонстрирует особого энтузиазма по поводу необходимости снова сокращать объемы добычи нефти. Сегодня российский бюджет в гораздо меньшей степени зависит от цены на нефть, чем в тот момент, когда Россия соглашалась на перебалансировку нефтяного рынка в 2016 году, и сегодня российские нефтяные компании хотят добывать нефть из тех месторождений, в которые они вложили средства.

Тем не менее Путин, возможно, решит, что сохранение хороших политических отношений с кронпринцем стоит того, чтобы принести небольшую жертву. Однако пока нельзя однозначно сказать, что Россия согласится на продление сроков ограничений на добычу, когда производители нефти соберутся в Вене в декабре. Путин заявляет, что цены на нефть в районе 70 долларов за баррель «полностью» его устраивают.

Сопротивление со стороны Трампа будет — естественно — гораздо громче. Стоит учесть, что Трамп и кронпринц пытаются сохранить свои политические отношения, а американские сенаторы рассматривают возможность ввести более жесткие санкции против Саудовской Аравии в ответ на войну в Йемене и убийство журналиста-диссидента Джамаля Хашогги.

Более серьезная угроза планам Саудовской Аравии, нежели твиты Трампа, будет исходить от нефтяных компаний, работающих в Техасе: за последние 12 месяцев американские производители увеличили добычу в объеме, эквивалентном всей продукции члена ОПЕК Нигерии. По данным Департамента энергетики, к апрелю объемы добычи могут достичь 12 миллионов баррелей в день. Это на полгода раньше, чем прогнозировалось всего месяц назад, и на 1,2 миллиона баррелей в сутки больше, чем прогнозировалось в январе.

Саудовской Аравии придется столкнуться с гневом Трампа, равнодушием Путина и процветающим производством сланцевой нефти в США, если она надеется сбалансировать нефтяной рынок в 2019 году.

 
 
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ОПЕК потеряла тот контроль над нефтяным рынком, который у нее был всегда.
 
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