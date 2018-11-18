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Глава Минздрав советует россиянам не злоупотреблять колбасами

19.11.2018 20:41 — Разное | Интерфакс  
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Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что в ее ведомстве согласны с выводами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вреде колбасных изделий, но не поддерживают идею ввести акцизы на них в России.

"Я просто хочу отметить, что министерство не выступает с поддержкой, а выступает, скажем так, с комментариями к экспертному мнению о необходимости введения акциза", - сказала В.Скворцова в прямом эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в понедельник, отвечая на вопрос о позиции Минздрава по инициативе обложить акцизом колбасную продукцию.

Она пояснила, что ВОЗ действительно считает колбасные изделия - продукты переработки красного мяса - вредными, и считает, что они должны облагаться акцизом. Но в Минздраве считают проблему непростой с учетом, что россияне любят колбасы, кроме того, они доступны по цене.

"Конечно, проблема очень комплексная. Мы должны отдавать себе отчет, что для большинства россиян колбасы - самые разнообразные - являются доступной и вкусной пищей. Именно поэтому Минздрав в свою стратегию развития здорового питания не заложил эту меру (введение акциза - ИФ), мы ее не предлагали. Но когда эксперты, знакомые с ВОЗовскими рекомендациями, ее озвучили, мы откомментировали, что действительно - эти продукты вредны", - сказала В.Скворцова.

Она выступила с пожеланием, чтобы жители России умеренно потребляли колбасы.

"Мы просто всем желаем, имея это в виду, не злоупотреблять в больших количествах этими продуктами", - добавила министр.

 
 
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Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что в ее ведомстве согласны с выводами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вреде колбасных изделий, но не...
 
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