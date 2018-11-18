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В Греции выдали первые лицензии на выращивание медицинской марихуаны

19.11.2018 20:29 — Разное | Интерфакс  
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Власти Греции в понедельник выдали частным компаниям первые лицензии на выращивание марихуаны для последующей продажи в медицинских целях, сообщают западные СМИ со ссылкой на министерство экономики и развития страны.

"Мы видим огромный интерес, в основном из Канады и Израиля. Некоторые потенциальные инвесторы - очень крупные", - заявил в понедельник журналистам замминистра экономики Греции Стериос Пициорлас.

Он подчеркнул, что вопрос о полной легализации марихуаны - в том числе для свободной продажи без рецепта врача - в Греции пока не рассматривается.

Использование марихуаны в медицинских целях было легализовано в Греции в марте 2018 года. По словам С.Пициорласа, власти ожидают, что первые медицинские продукты из марихуаны попадут на рынок через 12-18 месяцев.

Ранее в этом году Канада объявила о полной легализации марихуаны. Она стала второй страной после Уругвая, где конопля находится в свободной продаже за исключением ограничений для несовершеннолетних.

Ряд других стран, в том числе Британия, Германия, Италия, Дания, также допускают оборот марихуаны в медицинских целях.

 
 
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Власти Греции в понедельник выдали частным компаниям первые лицензии на выращивание марихуаны для последующей продажи в медицинских целях, сообщают западные СМИ...
 
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