Премьер Пакистана ответил на обвинения Трампа о помощи бен Ладену

Премьер-министр Пакистана Имран Хан раскритиковал американского президента Дональда Трампа, накануне обвинившего Пакистан в укрывании лидера "Аль-Каиды" (запрещенная в России террористическая организация - ИФ) Усамы бен Ладена.

"Ни один пакистанец не принимал участия в теракте 11 сентября, но Пакистан все равно принял участие в войне США с терроризмом. Пакистан на этой войне потерял 75 тыс. человек, а пакистанская экономика - около $123 млрд. Помощь от США покрыла лишь $20 млрд", - написал И.Хан в "Твиттере" в ответ на заявления Д.Трампа в воскресном интервью.

Усама бен Ладен - лидер "Аль-Каиды", причастный к теракту 11 сентября 2001 года на территории США, был убит американским спецназом в 2011 году в районе пакистанского города Абботтабад.

"Все в Пакистане знали о том, что в их стране укрывается глава "Аль-Каиды", но никто ничего не сказал", - заявил накануне в интервью телеканалу "Фокс ньюс" Д.Трамп.

Он пояснил, что Вашингтон сокращает объемы финансовой помощи Пакистану, "потому что они ничего для нас не делают".

"Миллионы пакистанцев были вынуждены покинуть свои дома, наши земли были опустошены. При этом Пакистан продолжает предоставлять США линии наземной и воздушной связи. Может ли господин Д.Трамп назвать другого союзника, готового на такие жертвы?" - отметил в понедельник И.Хан.

"Вместо того, чтобы делать Пакистан козлом отпущения из-за собственных ошибок, США должны всерьез оценить, почему, несмотря на 140 тыс. военнослужащих НАТО и 250 тыс. афганских военнослужащих, несмотря на объявленные затраты в $1 трлн на войну в Афганистане, группировка "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация - ИФ) сегодня сильна как никогда", - добавил он.

Президент США Дональд Трамп в понедельник выступил с ответной критикой в адрес Пакистана.

"Конечно, мы должны были поймать Усаму бен Ладена намного раньше... Президент Б.Клинтон сделал серьезную промашку. Мы заплатили Пакистану миллиарды долларов, но они не сообщили нам о его местонахождении. Глупый поступок", - написал в "Твиттере" Д.Трамп.

"Мы прекращаем выплачивать Пакистану миллиарды долларов, потому что они берут у нас деньги и ничего для нас не делают взамен. Бен Ладен - это первый пример, Афганистан - второй. Это одна из тех стран, которая берет у США и ничего не дает взамен. И мы прекращаем это!" - подчеркнул американский президент.