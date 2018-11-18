В России почти в 2 раза повышают пособия по безработице. На сколько теперь белорусы уступают по выплатам

В России почти в 2 раза повышают пособие по безработице. При этом заметно вырастут выплаты для россиян предпенсионного возраста, которые остались без работы. Размер пособий для официально нетрудоустроенных повысят с 1 января 2019 года. При этом для работников предпенсионного возраста ввели повышенный размер пособия. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как отличаются выплаты безработным в Беларуси и России.



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Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Так, с 1 января следующего года минимальный размер пособия составит 1500 российских рублей (почти 48 белорусских белорусских рублей), максимальный — 8 тысяч российских рублей (почти 256 белорусских рублей). Для россиян предпенсионного возраста максимальный размер пособия по безработице увеличат до 11280 российских рублей (почти 361 белорусский рубль).

Сейчас минимальный размер пособия по безработице в России составляет 850 российских рублей (27 белорусских рублей), а максимальный — 4900 рублей (почти 157 белорусских рублей).

Пособия по безработице в России не менялись с 2009 года, отмечает РБК.

Как пособие по безработице отличается в России и Беларуси

В Беларуси средний размер пособия по безработице сейчас не превышает 30 рублей в месяц. Выплаты отличаются по регионам.

К примеру, в сентябре в Витебской области пособие по безработице в среднем составляло 27 рублей (или 12,6% от бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения), в Гомельской — 31,8 рубля (14,8% от БПМ), в Гродненской — 26,71 рубля (12,5% от БПМ), в Минской — 27,4 рубля (12,8% от БПМ), в Могилевской — 26,83 рубля (12,5% от БПМ), в Брестской — 27,7 рубля (12,9% от БПМ).

В Минске средний размер выплат официально нетрудоустроенным в сентябре составил 22,73 рубля (10,6% БПМ), а в октябре — 25,53 рубля. Так, за октябрьское пособие минчанин мог купить почти 43 талона на проезд в наземном общественном транспорте.

При этом в Беларуси для специалистов предпенсионного возраста размер пособия такой же, как и для всех остальных категорий работников.

Напомним, за октябрь в Беларуси решили не индексировать пособия по безработице.

Причина — индекс потребительских цен за октябрь этого года не превысил пятипроцентного порога к январю нынешнего года — месяцу пересмотра установленных от базовой величины.

Напомним, ранее Минтруда и соцзащиты выступало за развитие системы страхования по рыночной модели, где человек получает высокое пособие по безработице. «В течение полугода оказавшийся без работы сможет рассчитывать на выплаты в размере 60% от его средней зарплаты на последнем рабочем месте», — отмечал ранее начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун.

Страхование от безработицы предлагали сделать обязательным. Но получать пособие, как планировалось, смогут только те, кто зарегистрировался в службе занятости.

— Мы просчитали, что ежемесячный взнос должен составлять 0,5% от фонда оплаты труда. При этом предлагаем платить эту сумму поровну — и нанимателю, и работнику. То есть работник вместо 1% в ФСЗН должен будет платить 1,25%. Мне кажется, что это несущественное увеличение, учитывая то, что человек получает реальную защиту от безработицы. И наниматели, думаю, тоже будут не против, поскольку это снимет с них определенный груз социальной ответственности за увольняемых работников.

Однако дальше обсуждения дело с введением страхования не пошло.