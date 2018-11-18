Время «Листапада»: как прошел 25-й Минский кинофестиваль

В Минске подвели итоги «фестиваля фестивалей», – именно так называл Международный кинофорум «Листопад» («Листапад») Юсуп Разыков, узбекский и российский кинорежиссер и сценарист. В этом году он приехал в белорусскую столицу, чтобы возглавить жюри основного конкурса игрового кино.

«Золото» фестиваля этого года получила картина «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары» режиссера Раду Жуде. «Эта румыно-французская лента произвела сильное впечатление на всех, кто ее посмотрел», – отметил Разыков. Главная награда фестиваля за эту картину вручена продюсеру фильма Валентино Рудольфо.

«Хочу сказать огромное спасибо Минску. Я здесь снимал и собираюсь снимать. Я очень благодарен изысканной программе, которую собрал арт-директор «Листапада» Игорь Сукманов. Программа сложная, и судить ее было непросто. Картина «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары» совершенна. Собрала в себе исповедальную тему. И при этом фильм сделан совершенно великолепно, режиссерски и актерски», – добавил кинорежиссер.

О фестивале

Минский кинофорум «Листапад» входит в пятерку крупнейших фестивалей СНГ. Его девизом в этом году стал слоган «Познавая белый свет». По одноименному названию одной из картин российского кинорежиссера Киры Муратовой. Она ушла из жизни летом этого года. Юбилейный минский кинофестиваль посвятили ее памяти.

В этом году свыше пяти десятков стран представили на суд киножюри 167 работ. Были ленты не только европейских стран, но также кино из Кении и Южной Африки. Было вручено более двадцати наград и призов. Церемония закрытия форума прошла в кинотеатре «Москва». Торжественно, быстро и довольно скромно. Награжденные говорили мало и емко, желали друг другу вдохновения и свободы в творчестве.











О программе

В программе форума, по традиции, было несколько конкурсов: игрового кино, дебютов, детский конкурс, документалистика и конкурс национальных фильмов.

Кроме главных наград, ежегодно на фестивале вручают и спецпризы. Один из них «За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве» учрежден Президентом Беларуси. В этом году приз вручили почетному гостю «Листапада» Рустаму Сагдуллаеву. Этот узбекский актер и режиссер прославился ролью Ромео в художественном фильме «В бой идут одни старики».

Российской актрисе Светлане Немоляевой вручена награда от Исполкома стран СНГ «За развитие культурного сотрудничества и укрепление дружбы между народами».

Актриса принимала поздравления со слезами на глазах и рассказывала, что очень тронута таким вниманием, счастлива снова приехать в Минск. Как почетный гость фестиваля, Немоляева принимала участие в церемонии открытия форума и дала пресс-конференцию.

«Когда я в своем театре сказала, что еду к вам на «Листопад», многие актеры, которые тоже когда-то здесь работали, сказали: «Светка, как здорово!». Все были рады, и я особенно!», – поделилась актриса.





Фестиваль считается открытым, когда о штатив кинокамеры разбивают тарелку. Почетные гости юбилейного форума справились с этой задачей ловко. А после представили фильм открытия: в этом году им стала мелодрама польского режиссера Павла Павликовски «Холодная война».

«МИРовая награда»

Представительство Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси не первый год следит за фестивальными показами и даже учредило свою награду «Язык кино – язык взаимопонимания». В этом году ее удостоилась картина «Отшельник» российского режиссера Артема Москалева. По итогам фестиваля мастера также отметили за достижения в жанре документалистики.





«Этот приз – первый для нас на этом фестивале, как будто говорит, что нам что-то удалось, и все было не зря», – поделился режиссер.

Картина «Отшельник» повествует о герое, который более двадцати лет живет в глухом лесу, фактически в землянке. И вот в таких простых – и одновременно сложных – жизненных условиях пытается постичь смысл человеческого бытия. Приз победителю – камеру – вручил директор Представительства МТРК «Мир» в Беларуси Владимир Перцов.

«Мы стараемся, чтобы наши подарки были памятными и полезными. А для начинающего режиссера нет, наверное, ничего лучше, чем такое современное устройство. Оно работает в формате Ultra-HD и на него можно снимать документальные фильмы», – отметил он.

Об организаторах

Каждый год «Листапад» радует новыми фильмами. Многие из них входят в золотой фонд мирового кино. Для того, чтобы их увидел минский зритель, нужно прилагать невероятные усилия. Начиная от личных контактов организаторов, договоренностей, до соблюдения технических правил доставки копий.





«Отбор картин на конкурс – задача очень интересная и очень ответственная. Как и выбор того, кто возглавит жюри», – отметил арт-директор «Листапад» Игорь Сукманов. – Мы – культурная столица, и когда есть возможность привезти лучшее, что создается в мире, и показывать это в течение одной недели, превращать это в маленькую Мекку… мне кажется, это очень важная миссия», – пояснил он.

25-й Минский кинофестиваль говорил на нескольких мировых языках. В картинах были представлены разные культуры, обычаи, традиции. Однако, в этом году киноведы отметили одну особенность: практически во всех фильмах было много трагического – борьба, одиночество, душевные искания. Но абсолютно все сошлись в одном: темы раскрыты глубоко и очень тонко.

Ноябрь – конец года, все основные фестивали позади. А мы – итог фестивалей, где представлены лучшие работы уходящего года. У нас есть изюминка: это наш контент. За который мы и получили аккредитацию как фестиваль. Мы хотим развивать киноиндустрию, кинорынок. Пусть не быстро, но результаты есть.

Фестиваль набирает обороты. Это видно по его программам, гостям, географии. Он обрел международную популярность и авторитет. У него появился свой зритель. Зритель, который верит в кино.