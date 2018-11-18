Торжественная церемония открытия международного детского конкурса песни "Евровидение-2018" прошла в Национальном выставочном центре "БелЭкспо" в Минске.

Церемония традиционно стартовала с красной ковровой дорожки, по которой прошли все 20 делегаций стран-участниц. Это первая встреча всех конкурсантов, которые смогли презентовать себя и свою команду. Сразу после приветственного дефиле участники поднялись на сцену, чтобы загадать желание.





























В открытии приняли участие более 300 человек. Беларусь на международном детском конкурсе представляет Даниэль Ястремский.

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Официальный представитель Беларуси на международном детском конкурсе песни "Евровидение-2018" Даниэль Ястремский выступит под восьмым номером.





По правилам Европейского вещательного союза, во время официальной церемонии открытия конкурса проходит жеребьевка. Разыгрывают первую и последнюю позиции. Откроет шоу участница из Украины Дарина Красновецкая с песней "Скажи любовь". Последняя композиция - "Какой я хочу быть" - прозвучит в исполнении представительницы Польши Роксаны Венгель.

По правилам конкурса, свой номер узнает и представитель страны - хозяйки международного конкурса. Под восьмым номером он представит песню "Время". Номера выступлений других конкурсантов станут известны позже.

Детское "Евровидение-2018" в Минске поставило рекорд по количеству участников. Два десятка исполнителей в этом формате не соревновались еще ни разу.

Финальный концерт международного детского конкурса песни "Евровидение-2018" пройдет в Беларуси 25 ноября. Организатором и координатором всех мероприятий музыкального проекта выступает Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза (ЕВС).

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