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Детское "Евровидение" открылось в Минске. Даниэль Ястремский выступит под восьмым номером

19.11.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Торжественная церемония открытия международного детского конкурса песни "Евровидение-2018" прошла в Национальном выставочном центре "БелЭкспо" в Минске.  
 
 
 
Церемония традиционно стартовала с красной ковровой дорожки, по которой прошли все 20 делегаций стран-участниц. Это первая встреча всех конкурсантов, которые смогли презентовать себя и свою команду. Сразу после приветственного дефиле участники поднялись на сцену, чтобы загадать желание. 
 
Детское "Евровидение" открылось в Минске. Даниэль Ястремский выступит под восьмым номером
Детское "Евровидение" открылось в Минске. Даниэль Ястремский выступит под восьмым номером
Детское "Евровидение" открылось в Минске. Даниэль Ястремский выступит под восьмым номером
Детское "Евровидение" открылось в Минске. Даниэль Ястремский выступит под восьмым номером
Детское "Евровидение" открылось в Минске. Даниэль Ястремский выступит под восьмым номером
Детское "Евровидение" открылось в Минске. Даниэль Ястремский выступит под восьмым номером
Детское "Евровидение" открылось в Минске. Даниэль Ястремский выступит под восьмым номером
 
В открытии приняли участие более 300 человек. Беларусь на международном детском конкурсе представляет Даниэль Ястремский.    
 
***
 
Официальный представитель Беларуси на международном детском конкурсе песни "Евровидение-2018" Даниэль Ястремский выступит под восьмым номером.
 
Детское "Евровидение" открылось в Минске. Даниэль Ястремский выступит под восьмым номером
 
По правилам Европейского вещательного союза, во время официальной церемонии открытия конкурса проходит жеребьевка. Разыгрывают первую и последнюю позиции. Откроет шоу участница из Украины Дарина Красновецкая с песней "Скажи любовь". Последняя композиция - "Какой я хочу быть" - прозвучит в исполнении представительницы Польши Роксаны Венгель.
 
По правилам конкурса, свой номер узнает и представитель страны - хозяйки международного конкурса. Под восьмым номером он представит песню "Время". Номера выступлений других конкурсантов станут известны позже.
 
Детское "Евровидение-2018" в Минске поставило рекорд по количеству участников. Два десятка исполнителей в этом формате не соревновались еще ни разу.
 
Финальный концерт международного детского конкурса песни "Евровидение-2018" пройдет в Беларуси 25 ноября. Организатором и координатором всех мероприятий музыкального проекта выступает Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза (ЕВС). 
 
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Даниэль Ястремский: поддержка зрителей поможет мне выступить блестяще
 
Детское "Евровидение" открылось в Минске. Даниэль Ястремский выступит под восьмым номером
 
Официальный представитель Беларуси на международном детском конкурсе песни "Евровидение-2018" Даниэль Ястремский уверен, что поддержка зрителей поможет ему выступить блестяще. Об этом исполнитель заявил  после торжественной церемонии открытия детского конкурса песни.
 
"Самая главная фишка - это все, что мы проделали с командой, и вообще сам номер. Так что ждите 25 ноября и все увидите сами. Думаю, у меня будет большая поддержка на "Евровидении", что поможет мне выступить блестяще. Самое главное, чтобы ты чувствовал себя и мог раскрыться, тогда люди увидят тебя таким, какой ты есть", - сказал Даниэль Ястремский.
 
По словам юного артиста, он совершенно не волнуется. "Я выхожу на сцену, вижу публику - и все. Когда шел сегодня по красной дорожке, слышал, как ребята меня поддерживают и ждут моего выступления", - отметил Даниэль.
 
Он добавил, что знаком со всеми из конкурсантов. "Все очень сильные исполнители и очень добрые. Надеюсь, у нас еще будет возможность пообщаться", - сказал Даниэль Ястремский.
 
Сегодня в Минске прошла торжественная церемония открытия международного детского конкурса песни "Евровидение-2018", что дало старт большой Евронеделе. Долгожданный финальный концерт конкурса начнется 25 ноября в 18.00 в "Минск-Арене". Официальный представитель Беларуси на международном детском конкурсе песни Даниэль Ястремский выступит под восьмым номером. Он исполнит композицию "Time".
 
Прямую трансляцию песенного форума будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также сайт Белтелерадиокомпании www.tvr.by и официальный сайт детского "Евровидения" www.junioreurovision.tv. Радиотрансляцию конкурса представит Первый канал Белорусского радио. Комментировать шоу в телеэфире в режиме LIVE будут Георгий Колдун и Андрей Макаенок, а радиослушатели проведут два с половиной часа в компании с Викторией Урбанович и Павлом Лазовиком.
 
За всеми событиями Евронедели можно следить в выпусках новостей и дневниках конкурса "Light up!", которые выходят на "Беларусь 1" по будням в 20.55, а в воскресенье - в 17.35. На Первом национальном канале Белорусского радио по будням в программе "Утро с Белорусским радио" также выходят дневники детского песенного форума, а в новостных информационных выпусках - прямые включения и репортажи с основных площадок конкурса, интервью с организаторами и участниками конкурса.
 
Организатором всех мероприятий детского "Евровидения-2018" выступает Белтелерадиокомпания как единственный в Беларуси член Европейского вещательного союза (ЕВС). 
 
Детское "Евровидение" открылось в Минске. Даниэль Ястремский выступит под восьмым номером
 
 
 
 
 
 
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Торжественная церемония открытия международного детского конкурса песни "Евровидение-2018" прошла в Национальном выставочном центре "БелЭкспо" в Минске.
 
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