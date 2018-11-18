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Лишь треть американцев считают караван мигрантов угрозой для США

19.11.2018 21:38 — Разное | Интерфакс  
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Примерно 29% жителей США считают приближающуюся колонну мигрантов главной опасностью для страны, сообщило в понедельник издание "Хилл" со ссылкой на результаты социологического исследования.

По данным опроса, проведенного Университетом Монмут, 29% опрошенных считают, что караван мигрантов из Центральной Америки, движущихся в направлении границы США, представляет собой незначительную угрозу безопасности страны.

При этом 39% респондентов уверены, что караван мигрантов не представляет никакой угрозы для США.

"Большая часть опрошенных выразила определенные опасения по поводу приближающегося каравана, что отчасти можно объяснить распространением необоснованных утверждений о том, что среди мигрантов есть террористы", - приводит "Хилл" слова одного из руководителей Университета Монмут

При этом, семь из десяти опрошенных американцев, заявили, что мигрантам должна быть предоставлена возможность въехать в страну.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп задействовал особые полномочия, чтобы запретить предоставление убежища мигрантам, которые попадают на территорию США незаконным путем.

Это решение президента было во многом спровоцировано информацией о караванах мигрантов из Центральной Америки, движущихся в направлении границы США.

Кроме того, ранее Пентагон направил 7 тыс. дополнительных военнослужащих на границу с Мексикой для сдерживания каравана центрально-американских мигрантов.

 
 
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Примерно 29% жителей США считают приближающуюся колонну мигрантов главной опасностью для страны, сообщило в понедельник издание "Хилл" со ссылкой на результаты...
 
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