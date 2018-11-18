ХК "Динамо-Минск" одержало победу в чемпионате КХЛ над "Амуром". Сильнее соперников подопечные Андрея Сидоренко оказались в серии послематчевых буллитов — 4:3 (1:1, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0).

В основное время матча хет-триком отметился Андрей Костицын. При этом третью шайбу, позволившую перевести игру в овертайм, он провел на 60-й минуте матча. Овертайм не выявил победителей. А в серии штрафных бросков сильнее оказались динамовцы. Автором победного гола стал Ковыршин.

Благодаря победе над "Амуром", "зубры" поднялись с последнего места в Западной конференции КХЛ.

Следующий матч белорусский клуб проведет 21 ноября. Соперником "Динамо" станет "Куньлунь".