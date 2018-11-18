Страны Центральной Азии могут вместе с ЕС помочь Афганистану - Могерини

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что, когда в ЕС поднимают вопрос о региональном сотрудничестве стран Центральной Азии, то, в том числе, имеют в виду и их партнерство с Афганистаном.

"Страны Центральной Азии могут играть фундаментальную роль и оказывать свою поддержку Афганистану во взаимодействии с Европейским союзом, чтобы помогать утвердиться миру, стабильности и безопасности во всем регионе и, особенно, в Афганистане", - сказала Ф.Могерини в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе после обсуждения отношений между ЕС и Центральной Азией на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

При этом она напомнила о проведении на следующей неделе в Женеве международной конференции по Афганистану, и отметила, что в этом контексте ЕС имеет одинаковую со своими партнерами из Центральной Азии точку зрения.

По ее словам, ЕС в настоящее время определяет окончательное содержание своей новой стратегии по Центральной Азии, и о деталях говорить несколько рано. Но уже можно сказать, что все государства-члены проявили расположенность к усилению сотрудничества с Центральной Азией. И помимо вопросов партнерства, представляющихся вполне очевидными - взаимосвязь, энергетика, они продемонстрировали настоящую волю поддержать развитие регионального сотрудничества.

Ф.Могерини считает, что эта работа уже начата в области "водной дипломатии", по которой в понедельник тот же Совет ЕС принял отдельное постановление. Речь, по ее мнению, об очень важном для региона аспекте.

Глава европейской дипломатии также отметила планы ЕС работать совместно со странами Центральной Азии над укреплением гражданского общества и правового государства. Ф.Могерини определила как "чрезвычайно нагруженный" календарь отношений ЕС с Центральной Азией, который позволит запустить интенсивное сотрудничество.

В связи с этим она напомнила свои "очень частые" поездки в регион в последние годы. "Министерское совещание на этой неделе будет вторым, которое мы организуем в 2018 году. Первое прошло несколько месяцев назад в регионе", - сказала Ф.Могерини.

Дискуссию, которую главы МИД ЕС провели в понедельник по Центральной Азии в преддверии министерской встречи 23 ноября, она оценила как великолепную.

"Мы часто концентрируем внимание на конфликтах и кризисах. А Центральная Азия - это более позитивный пункт нашей повестки дня... Усиление сотрудничества - таковы были ключевые слова", - заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам.