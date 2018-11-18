Представители Украинской православной церкви, которые будут участвовать в так называемом объединительном соборе, подвергнутся взысканию, заявил управделами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

"Нашей Церковью было принято соборное решение, которое обязательно для исполнения всеми верными Украинской православной церкви. Это касается и епископата, и духовенства, и мирян. В этом решении сказано конкретно, что принимать участие в так называемом "объединительном соборе" никто из нас не может. Все, что идёт вразрез с каноническими правилами и теми решениями, которые приняты Украинской православной церковью, будет оценено как каноническое нарушение, за которым последует соответствующее дисциплинарное взыскание", - сказал митрополит в интервью ТНТ.

Он пояснил, что конкретное решение о форме взыскания примет Священный Синод.

Цель "объединительного" собора - создание украинской церкви, независимой от Московского патриархата. Между тем, организаторы форума уже столкнулись с целым рядом трудностей, главная из которых - отказ канонической УПЦ, объединяющей основную часть православных приходов, участвовать в создании новой церковной структуры.