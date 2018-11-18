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Учащиеся обнаружили видеокамеры в туалете минского колледжа

19.11.2018 22:06 — Разное | UDF  
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Фото: onliner.by
Недавно в сеть попало видео, снятое в мужском туалете Минского радиотехнического колледжа: в кадре — нечто, похожее на видеокамеру, установленную под потолком. Ее угол наблюдения явно способен запечатлеть все, что происходит в помещении.

Зачем руководству колледжа подглядывать за своими подопечными? Неужели большому брату необходимо отслеживать процессы отправления естественных нужд подростков? А может, камеру установило вовсе не руководство? Мы обратились в администрацию колледжа и получили ответ.

— Это муляжи, они ничего не пишут, — заверил Вадим Кудин, замдиректора по воспитательной работе Минского радиотехнического колледжа. — Мы установили их летом, когда проводились ремонты в туалетах и случалось, что кто-то, может быть посторонние, выламывал ручки дверей, например. Кроме того, рабочие могли и покурить, а это учреждение образования, и, чтобы у людей не возникало соблазна что-то нарушить, мы повесили муляжи. Мы действуем согласно законодательству, Конституции, не нарушаем права, свободы и не порочим честь и достоинство учащихся. Вероятно, по морально-этическим соображением муляжи там тоже лишние, в любом случае в ближайшее время мы их из туалета уберем. Случаи вандализма уже прекратились, так что «камеры» будут демонтированы.

Муляжи камер наблюдения — довольно распространенная мера в борьбе с вандализмом. Но если в подъездах они уместны, то в туалетах порождают массу вопросов и моральных дилемм. Как вы считаете, можно ли вешать муляжи камер наблюдения, выдавая их за настоящие камеры, там, где человек должен оставаться в уединении?
Можно ли вешать муляжи видеокамер в туалетах или примерочных?
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Недавно в сеть попало видео, снятое в мужском туалете Минского радиотехнического колледжа.
 
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