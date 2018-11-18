Учащиеся обнаружили видеокамеры в туалете минского колледжа

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Можно ли вешать муляжи видеокамер в туалетах или примерочных? Нет, с ума сошли! Да, не помешает Можно в борьбе с преступностью Всего проголосовало: 2 Голосовать Результаты

Зачем руководству колледжа подглядывать за своими подопечными? Неужели большому брату необходимо отслеживать процессы отправления естественных нужд подростков? А может, камеру установило вовсе не руководство? Мы обратились в администрацию колледжа и получили ответ.— заверил, замдиректора по воспитательной работе Минского радиотехнического колледжа.Муляжи камер наблюдения — довольно распространенная мера в борьбе с вандализмом. Но если в подъездах они уместны, то в туалетах порождают массу вопросов и моральных дилемм. Как вы считаете, можно ли вешать муляжи камер наблюдения, выдавая их за настоящие камеры, там, где человек должен оставаться в уединении?