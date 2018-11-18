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«В правительстве смотрят на все, как мыши из-под веника»

«Ни 2%, ни 3%, ни 4% ничего не дадут. Должно быть минимум 8,5% в год»

Согласно прогнозу Международного валютного фонда в 2019 году валовый внутренний продукт Беларуси вырастет всего на 2,5%. Летом в правительстве обсуждали более высокие цифры – от 2,8% до 4,1%.Доверяет ли экономисты прогнозу МВФ и как оцениваете его с точки зрения повышения уровня жизни белорусов?Руководитель аналитического центра «Стратегия»полагает, что прогноз МВФ по Беларуси следует считать неутешительным.– сказалЛеонид Заико.Связывать рост ВВП с ростом благосостояния в Беларуси не стоит, считает экономист.– сказал Леонид Заико.Почему развитию экономики не помогают прогрессивные изменения в законодательстве, декреты о развитии предпринимательства и развитии ИТ-страны?– объяснил руководитель аналитического центра «Стратегия».Экономист не верит, что новое руководство правительства сможет существенно изменить ситуацию к лучшему.– сказал Леонид Заико.Экономистпрогнозам МВФ доверяет больше, чем прогнозам правительства, котороеПрогнозируемый рост ВВП в следующем году, по его мнению, к росту благосостояния белорусов не приведет. Поскольку цифра 2,5% «находится в районе статистической погрешности».Лев Марголин напомнил, что недавно чиновники обещали рост ВВП до $ 100 млрд. к 2025 году.– отметил экономист.По его мнению, прогрессивные изменения в законодательстве не решают глобальных вопросов, от которых зависит развитие страны. Речь, прежде всего, об инвестициях.– отметил Лев Марголин в интервьюНо для таких инвестиций нужна гарантия безопасности для собственности.считает экономист.