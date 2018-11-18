ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экономист: Нужны люди, которые скажут: "Григорьевич, а ведь ты не прав, дорогой"

19.11.2018 21:49 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: president.gov.by
МВФ прогнозирует замедление роста ВВП в Беларуси. Почему не помогают прогрессивные законы и омоложение правительства?

Согласно прогнозу Международного валютного фонда в 2019 году валовый внутренний продукт Беларуси вырастет всего на 2,5%. Летом в правительстве обсуждали более высокие цифры – от 2,8% до 4,1%.

Доверяет ли экономисты прогнозу МВФ и как оцениваете его с точки зрения повышения уровня жизни белорусов?


«В правительстве смотрят на все, как мыши из-под веника»

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико полагает, что прогноз МВФ по Беларуси следует считать неутешительным.

«Мировая динамика прогнозируется на уровне 4%. Поэтому названная цифра нас не выручит, это слишком мало, чтобы остановить увеличивающийся разрыв. Беларуси хотя бы вернуться к показателям докризисного уровня. После 2014 года белорусский ВВП грохнулся почти на 40% в долларовом эквиваленте. Чтобы вернуться на прежний уровень, нужно чтобы экономика росла по 10% в год», – сказал UDF.BY Леонид Заико.

Связывать рост ВВП с ростом благосостояния в Беларуси не стоит, считает экономист.

«В этом году ВВП может вырасти на 3,5%. А реальная зарплата выросла на 10%. То есть в Беларуси нарушаются пропорции между ВВП и доходами, что рано или поздно приводит к инфляции. Решения принимаются антинаучные и популистские», – сказал Леонид Заико.

Почему развитию экономики не помогают прогрессивные изменения в законодательстве, декреты о развитии предпринимательства и развитии ИТ-страны?

«Потому что они не соответствуют идеологии белорусских бюрократических элит. Для них прописанные изменения – это страшный путь», – объяснил руководитель аналитического центра «Стратегия».

Экономист не верит, что новое руководство правительства сможет существенно изменить ситуацию к лучшему.

«Могу выразить чувство сожаления в отношении тех, кто пошел туда работать. Еще большее чувство сожаления выражаю в отношении тех, кто думает, что что-то изменится. Для этого нужны решительные действия, нужны люди, которые могут сказать: «Александр Григорьевич, а ведь ты не прав, дорогой». Или: «Александр Григорьевич, то, что вы сказали, – это же чушь». В правительстве не настолько сильные ребята. И удар не держат, и собственной тени боятся. К сожалению, это последствие 24 лет монократического управления страной. В правительстве смотрят на все, как мыши из-под веника», – сказал Леонид Заико.


«Ни 2%, ни 3%, ни 4% ничего не дадут. Должно быть минимум 8,5% в год»

Экономист Лев Марголин прогнозам МВФ доверяет больше, чем прогнозам правительства, которое «часто выдает желаемое за действительное».

Прогнозируемый рост ВВП в следующем году, по его мнению, к росту благосостояния белорусов не приведет. Поскольку цифра 2,5% «находится в районе статистической погрешности».

Лев Марголин напомнил, что недавно чиновники обещали рост ВВП до $ 100 млрд. к 2025 году.

«Любой человек, владеющий математикой, может посчитать, какими в таком случае должны быть темпы роста ВВП. Ни 2%, ни 3%, ни 4% ничего не дадут. Должно быть минимум 8,5% в год», – отметил экономист.

По его мнению, прогрессивные изменения в законодательстве не решают глобальных вопросов, от которых зависит развитие страны. Речь, прежде всего, об инвестициях.

«Никаких секретов нет. Если мы хотим, чтобы развивалась экономика, должны расти инвестиции. И расти серьезными темпами. Причем инвестиции не абы какие. Иной раз мы относим к инвестициям деньги из ОАЭ или Турции. Они вкладывают средства, но куда? Строят еще один торгово-развлекательный центр, еще один отель. А нужны инвестиции, которые приносят технологии, рынки сбыта, которые действительно способствуют экономическому росту», – отметил Лев Марголин в интервью UDF.BY.

Но для таких инвестиций нужна гарантия безопасности для собственности.

«Конечно, если инвестор рассчитывает на договоренности с Лукашенко или местными властями, он может рискнуть. Но таких рисковых людей очень немного. Большинство хочет быть уверенными в том, что кроме коммерческих рисков с другими они не столкнутся», – считает экономист.

 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почему не помогают прогрессивные законы и омоложение правительства?
 
Новости дня
Новости разные
 
"Тунеядцам" стали рассылать "письма счастья"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.11.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика