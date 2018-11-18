"Тунеядцам" стали рассылать "письма счастья"

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Белорусам стали приходить бумажные письма с просьбой подтвердить свою занятость. Такие сообщения уже получили жители Бобруйска, сообщает. Тем, кто не подтвердит занятость, грозят насчитывать плату за горячее водоснабжение по полному тарифу.В извещениях говорится о том, что сейчас ведётся формирование списков работающих и неработающих граждан. При этом подчеркивается, чтоВ постоянно действующей городской комиссии по координации работы по содействию занятости населения Бобруйска tut.by пояснили, что они рассылают информацию только тем, о ком у них в базе нет никаких данных. Этим людям нужно подтвердить, что они заняты в экономике. В противном случае их запишут в число не занятых в экономике и с 1 января горячее водоснабжение для них заметно подорожает.— рассказали в комиссии. —Напомним, базу данных не занятого в экономике населения создадут к 1 декабря этого года.Ранее сообщалось, что власти не намерены рассылать письма с уведомлениями тем, кто попал в базу.рассказывала ранее председатель комитета по труду, занятости и социальной защите МингорисполкомаВ Беларуси уже сформировали «пробную» базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике.