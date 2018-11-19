ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минск готовится к новогодним праздникам: когда заработают рождественские ярмарки и ёлочные базары?

19.11.2018 22:37 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Предпраздничные хлопоты. Столица вовсю готовится к Новому году. Как встретить праздники достойно, в том числе, обсудили на совещании в Мингорисполкоме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Минск готовится к новогодним праздникам: когда заработают рождественские ярмарки и ёлочные базары?

Кстати, первые рождественские ярмарки в столице начнут работать с 15 декабря. Самые главные, по традиции, развернутся у Дворца спорта и на Октябрьской площади.

Минск готовится к новогодним праздникам: когда заработают рождественские ярмарки и ёлочные базары?

Что касается ёлочных базаров, они стартуют 22 декабря во всех районах города. Там можно будет выбрать ели на любой вкус и по цене и по размеру. Всего же в столице обещают увеличить праздничный ассортимент. По сравнению с 2017 годом, будет больше подарков, ёлочных украшений и атрибутики.

Рождественская ярмарка на Октябрьской площади в Минске будет выглядеть по-новому

Новогодние скидки в некоторых торговых точках будут доходить до 80 %. А магазины и объекты общепита продлят режим работы. В праздничные дни 25, 31 декабря и 7 января магазины будут работать по стандартному графику. А вот 1 января, в основном, с 10 утра до 6 вечера.

Минск готовится к новогодним праздникам: когда заработают рождественские ярмарки и ёлочные базары?
Новости по теме

Шарики с вышиванкой и резиновые ёлки: что предлагают белорусские универмаги к Новому году

Рождественская ярмарка на Октябрьской площади в Минске будет выглядеть по-новому

Новогодние ели на улицах и гирлянды на прилавках. Кому выгоден предновогодний ажиотаж в начале ноября?

Когда начинать готовиться к Новому году? Что думают об этом белорусы

Белорусский Дед Мороз возглавил топ-10 новогодних персонажей среди стран СНГ

Скидки от 30 до 50%. Первый новогодний базар открылся в Минске

Лампы-пиксели и световые фигуры. Чем удивят дизайнеры главной ёлки страны?

В Минске начали устанавливать первые новогодние ёлки
‡агрузка...
Новости 24 часа

Биньямин Нетаньяху занял пост министра обороны Израиля

Тысячи мигрантов замерзают на границе ЕС

График приёма граждан руководством Администрации Президента Республики Беларусь

От совместной торговли до выхода на рынки третьих стран: о чем договорились президенты Беларуси и Азербайджана?

Новости экономики за 19.11.2018

Открытие детского «Евровидения-2018» в Минске. Показываем, как это было

В Могилёве огласили приговор грабителю банка

Ильхам Алиев поблагодарил Беларусь за позицию в вопросе по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 97
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Предпраздничные хлопоты. Столица вовсю готовится к Новому году. Как встретить праздники достойно, в том числе, обсудили на совещании в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске микроавтобус наехал на стоящую на тротуаре женщину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика