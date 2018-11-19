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В Минске микроавтобус наехал на стоящую на тротуаре женщину
Новости Беларуси. Не заметил пешехода. Около полудня на улице Козлова водитель грузового автомобиля наехал на пешехода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. После разгрузки товара микроавтобус двигался задним ходом. Под колеса попала 35-летняя женщина, находившаяся на тротуаре.
Прохожие вызвали скорую. Пострадавшую забрали в больницу с многочисленными травмами. Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Известно, что проблем с правами у водителя нет, к тому же он был в трезвом состоянии.
Дмитрий Кушнеревич, инспектор ДПС ОГАИ Партизанского РУВД:
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Новости Беларуси. Не заметил пешехода. Около полудня на улице Козлова водитель грузового автомобиля наехал на пешехода, сообщили в программе «Столичные...
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