ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Биньямин Нетаньяху занял пост министра обороны Израиля

19.11.2018 22:34 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Израиля. Биньямин Нетаньяху заявил в ходе телеобращения, что займёт пост министра обороны Израиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом он сохранит и должность премьер-министра.

Биньямин Нетаньяху занял пост министра обороны Израиля

Другие кандидатуры, среди которых экс-замминистра обороны и министр образования, были отвергнуты. Напомним, Министерство обороны осталось без руководителя 14 ноября, когда Авигдор Либерман подал в отставку.

Биньямин Нетаньяху занял пост министра обороны Израиля

Произошло это на следующий день после того, как кабинет министров Израиля согласился на перемирие с ХАМАС в секторе Газа.
Новости по теме

Тысячи мигрантов замерзают на границе ЕС

Министр обороны Израиля подал в отставку в знак протеста

Италия должна представить новый бюджет страны на 2019 год до 13 ноября

О чём говорили и договорились участники саммита ОДКБ в Астане? Итоги – в большом репортаже СТВ

Александр Лукашенко: «Военная доктрина Беларуси имеет исключительно оборонительный характер»

Беларусь категорически не заинтересована в конфликтах – Президент на встрече с американскими аналитиками

Американских экспертов впечатлила «готовность белорусского руководства идти на контакт»

Александр Лукашенко: проблема российской базы на территории Беларуси надуманная
‡агрузка...
Новости 24 часа

Биньямин Нетаньяху занял пост министра обороны Израиля

Тысячи мигрантов замерзают на границе ЕС

График приёма граждан руководством Администрации Президента Республики Беларусь

От совместной торговли до выхода на рынки третьих стран: о чем договорились президенты Беларуси и Азербайджана?

Новости экономики за 19.11.2018

Открытие детского «Евровидения-2018» в Минске. Показываем, как это было

В Могилёве огласили приговор грабителю банка

Ильхам Алиев поблагодарил Беларусь за позицию в вопросе по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 86
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Израиля. Биньямин Нетаньяху заявил в ходе телеобращения, что займёт пост министра обороны Израиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом...
 
Новости дня
Новости разные
 
График приёма граждан руководством Администрации Президента Республики Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика