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Биньямин Нетаньяху занял пост министра обороны Израиля
Новости Израиля. Биньямин Нетаньяху заявил в ходе телеобращения, что займёт пост министра обороны Израиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом он сохранит и должность премьер-министра.
Другие кандидатуры, среди которых экс-замминистра обороны и министр образования, были отвергнуты. Напомним, Министерство обороны осталось без руководителя 14 ноября, когда Авигдор Либерман подал в отставку.
Произошло это на следующий день после того, как кабинет министров Израиля согласился на перемирие с ХАМАС в секторе Газа.
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Биньямин Нетаньяху занял пост министра обороны Израиля
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Новости Израиля. Биньямин Нетаньяху заявил в ходе телеобращения, что займёт пост министра обороны Израиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом...
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