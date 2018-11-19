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График приёма граждан руководством Администрации Президента Республики Беларусь

19.11.2018 22:26 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Внимание к проблемам на местах.  Оперативно решить  накопившиеся вопросы помогают выездные приёмы чиновников высшего эшелона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20 ноября такую встречу в Солигорске проведёт Игорь Евсеев – помощник Президента – инспектор по Минской области.

График приёма граждан руководством Администрации Президента Республики Беларусь

Готовы выслушать и помочь на этой неделе также в Кличеве, Глубоком, Мозыре и Хойниках. Выездные приемы граждан – взаимополезная практика. Для граждан – это хороший способ быстро решить тот или иной вопрос.

График приёма граждан руководством Администрации Президента Республики Беларусь

А для власти – это возможность из первых уст узнать о проблемах, которые волнуют белорусов.
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Внимание к проблемам на местах.  Оперативно решить  накопившиеся вопросы помогают выездные приёмы чиновников высшего эшелона, сообщили в...
 
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