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График приёма граждан руководством Администрации Президента Республики Беларусь
Новости Беларуси. Внимание к проблемам на местах. Оперативно решить накопившиеся вопросы помогают выездные приёмы чиновников высшего эшелона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20 ноября такую встречу в Солигорске проведёт Игорь Евсеев – помощник Президента – инспектор по Минской области.
Готовы выслушать и помочь на этой неделе также в Кличеве, Глубоком, Мозыре и Хойниках. Выездные приемы граждан – взаимополезная практика. Для граждан – это хороший способ быстро решить тот или иной вопрос.
А для власти – это возможность из первых уст узнать о проблемах, которые волнуют белорусов.
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Новости Беларуси. Внимание к проблемам на местах. Оперативно решить накопившиеся вопросы помогают выездные приёмы чиновников высшего эшелона, сообщили в...
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