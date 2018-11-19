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В Могилёве огласили приговор грабителю банка

19.11.2018 19:55 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 15 лет лишения свободы с конфискацией. В Могилёве вынесли приговор по громкому делу о нападении на банк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Резонансный случай произошёл ровно год назад, когда гражданин России ворвался в маске и с пистолетом в одно из банковских отделений города. Дальше были захват заложников, переговоры, погоня и стрельба. Грабителя успешно задержали и теперь в этом деле поставлена точка.

В Могилёве огласили приговор грабителю банка

Юрий Прокопенко, СТВ:
Судебные слушания длились бел малого два месяца. За это время показания дали все свидетели. В том числе и люди, ставшие на полтора часа заложниками – это 6 работников банка и 8 посетителей. Они в деталях рассказывали, как средь бела дня в банковское отделение ворвался мужчина в маске и, угрожая пистолетом, приказал всем лечь на пол.

В Могилёве огласили приговор грабителю банка

Грабитель потребовал деньги из кассы, а также жёсткий диск компьютера, на котором хранилась информация с камер видеонаблюдения. Сотрудница банка успела нажать тревожную кнопку и через считанные минуты здание было заблокировано милицией.

В Могилёве огласили приговор грабителю банка

Переговоры по освобождению заложников под видом банковского работника вёл первый замначальника Могилёвского областного УВД Александр Васильев. Он предложил себя взамен всех заложников.

«Думать о страхе просто не было времени»: полковник – о спецоперации по задержанию грабителя банка в Могилеве

Грабитель потребовал автомобиль и, прикрываясь милиционером, пытался скрыться.

В Могилёве огласили приговор грабителю банка

Однако в ходе спецоперации был ранен в ногу и задержан. Злоумышленником оказался 28-летний гражданин России Павел Тимофеев. У задержанного нашли похищенные в банке деньги. Мужчине было предъявлено обвинение в разбое и захвате заложников.

В Могилёве огласили приговор грабителю банка

Павел Тимофеев, обвиняемый:
Я ни о чем никогда в жизни не сожалею и не собираюсь жалеть в дальнейшем.

Свою вину в полной мере Тимофеев не признал. Во время последнего слова он попросил суд пересмотреть дело, поскольку не согласен с квалификацией совершённых им деяний. Обвиняемый утверждал, что насилия к заложникам не применял и умысла причинить кому-либо вред не имел.

В Могилёве огласили приговор грабителю банка

А похищенные деньги собирался потратить не на собственные нужды, а на масштабные цели, но на какие именно не сказал. Гособвинитель запросил для Тимофеева 15 лет лишения свободы. Суд согласился с доводами прокурора.

В Могилёве огласили приговор грабителю банка

Игорь Кабушев, заместитель прокурора Могилёва:
Когда проходил допрос потерпевших (это 14 человек), здесь нужно было находиться на судебном заседании и видеть их состояние.

Люди пережили очень большой стресс 

Были просмотрены записи из камер видеонаблюдения, и было видно, как потерпевших чуть ли не на руках выносили из отделения. Они действительно очень боялись за свою жизнь, за свое здоровье.

Юрий Прокопенко:
Решение суда вступит в силу через десять дней. У обвиняемого и его адвоката ровно столько времени, чтобы обжаловать приговор и направить апелляцию в областной суд.
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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Новости Беларуси. 15 лет лишения свободы с конфискацией. В Могилёве вынесли приговор по громкому делу о нападении на банк, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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